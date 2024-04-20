Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Песков прокомментировал вопрос о передаче замороженных активов в США Украине
Вопрос к эксперту: какие проблемы с кожей могут возникнуть в летний период
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Вкусный гарнир с киноа, диким рисом, бататом, яблоком и грецкими орехами: полезное блюдо, улучшающее работу мозга

Рецепт гарнира с киноа и диким рисом

2:09
Еда

Поддержите здоровье мозга и когнитивную активность с помощью этого вкусного блюда из киноа и дикого риса.

Рецепт гарнира с киноа и диким рисом
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 большой сладкий картофель (батат), нарезанный кубиками,
  • 1 большое яблоко, нарезанное кубиками,
  • мелко нарезанная капуста,
  • 1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная,
  • 2 чашки дикого риса,
  • 2 чашки киноа,
  • 1 чашка тёртой курицы (по желанию),
  • 1/2 стакана измельчённых грецких орехов,
  • 1/2 стакана раскрошенного козьего сыра,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 2 чайные ложки порошка чили,
  • 1 чайная ложка тмина,
  • 1 чайная ложка корицы,
  • 1/2 чайной ложки соли

Для бальзамического соуса:

  • 1 зубчик чеснока,
  • оливковое масло,
  • 1/4 стакана бальзамического уксуса,
  • 1,5 столовой ложки кленового сиропа,
  • 1/2 чайной ложки корицы,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1/2 чайной ложки мелко нарезанного свежего тимьяна,
  • 1/2 чайной ложки мелко нарезанного свежего розмарина.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Приготовьте дикий рис и киноа.
  2. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Выложите батат на противень и сбрызните его оливковым маслом. Приправьте чили, тмином, корицей и солью. Перемешайте. Запекайте в течение 25 минут. Достаньте из духовки и отложите в сторону.
  3. Смешайте в миске все ингредиенты, кроме зелени. Взбейте в блендере, добавьте травы и перемешайте.
  4. Положите нарезанную капусту в большую миску и полейте заправкой. Втирайте соус в капусту руками, пока она не станет мягкой. Добавьте в миску дикий рис, киноа, батат, курицу (если используете), красный лук, яблоко, сыр и грецкие орехи. Добавьте оставшийся соус и перемешайте.
  5. Подавайте тёплым.
САЛАТ С КИНОА за 20 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Конгресс одобрил передачу замороженных активов РФ Украине
Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море
Половина россиян берет кредиты, чтобы провести отпуск
ACER: вероятность алкогольных блэкаутов связана с процессом интоксикации
В ипотечноый кредит включат мебель
Посадите на участке ясенец
Ученые ответили, умеют ли скучать кошки
"За рулем" назвал способ потратить на смену шин на 20% меньше, чем обычно
Владимир Долинский назвал Никиту Михалкова своим "старшим товарищем"
Экономия денег: 4 эффективных способа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников