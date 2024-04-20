Вкусный гарнир с киноа, диким рисом, бататом, яблоком и грецкими орехами: полезное блюдо, улучшающее работу мозга

Разогрейте духовку до 218 градусов. Приготовьте дикий рис и киноа.
Застелите большой противень пергаментной бумагой. Выложите батат на противень и сбрызните его оливковым маслом. Приправьте чили, тмином, корицей и солью. Перемешайте. Запекайте в течение 25 минут. Достаньте из духовки и отложите в сторону.
Смешайте в миске все ингредиенты, кроме зелени. Взбейте в блендере, добавьте травы и перемешайте.
Положите нарезанную капусту в большую миску и полейте заправкой. Втирайте соус в капусту руками, пока она не станет мягкой. Добавьте в миску дикий рис, киноа, батат, курицу (если используете), красный лук, яблоко, сыр и грецкие орехи. Добавьте оставшийся соус и перемешайте.