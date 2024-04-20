Вкусный гарнир с киноа, диким рисом, бататом, яблоком и грецкими орехами: полезное блюдо, улучшающее работу мозга

Рецепт гарнира с киноа и диким рисом

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Поддержите здоровье мозга и когнитивную активность с помощью этого вкусного блюда из киноа и дикого риса.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 большой сладкий картофель (батат), нарезанный кубиками,

1 большое яблоко, нарезанное кубиками,

мелко нарезанная капуста,

1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная,

2 чашки дикого риса,

2 чашки киноа,

1 чашка тёртой курицы (по желанию),

1/2 стакана измельчённых грецких орехов,

1/2 стакана раскрошенного козьего сыра,

1 столовая ложка оливкового масла,

2 чайные ложки порошка чили,

1 чайная ложка тмина,

1 чайная ложка корицы,

1/2 чайной ложки соли

Для бальзамического соуса:

1 зубчик чеснока,

оливковое масло,

1/4 стакана бальзамического уксуса,

1,5 столовой ложки кленового сиропа,

1/2 чайной ложки корицы,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,

1/2 чайной ложки мелко нарезанного свежего тимьяна,

1/2 чайной ложки мелко нарезанного свежего розмарина.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Приготовьте дикий рис и киноа. Застелите большой противень пергаментной бумагой. Выложите батат на противень и сбрызните его оливковым маслом. Приправьте чили, тмином, корицей и солью. Перемешайте. Запекайте в течение 25 минут. Достаньте из духовки и отложите в сторону. Смешайте в миске все ингредиенты, кроме зелени. Взбейте в блендере, добавьте травы и перемешайте. Положите нарезанную капусту в большую миску и полейте заправкой. Втирайте соус в капусту руками, пока она не станет мягкой. Добавьте в миску дикий рис, киноа, батат, курицу (если используете), красный лук, яблоко, сыр и грецкие орехи. Добавьте оставшийся соус и перемешайте. Подавайте тёплым.