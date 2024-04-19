Диетолог рассказал, как можно снизить количество добавленного сахара в рационе

Диетолог Кабанов посоветовал заменять сахар натуральными сахарозаменителями

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Газированные напитки могут оказывать негативное влияние на здоровье, особенно те, которые содержат большое количество сахара. Об этом напомнил диетолог Алексей Кабанов.

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Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, рекомендуется не потреблять более 20-25 граммов сахара в день, что приблизительно эквивалентно одному стакану газированного напитка, подчеркнул специалист.

Избыток потребляемого сахара является основной причиной ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета типа 2 и атеросклероза, предупреждает Газета.Ru.

Диетолог рассказал, что с целью уменьшения потребления сахара рекомендуется включать в рацион натуральные заменители сахара.

"Последнее время все больше говорят об инновационных сахарозаменителях, а именно о сладких белках. Эти вещества, в отличие от других сахарозаменителей, белки, а не углеводы. Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие», — сообщил Кабанов.

Помимо этого, можно выбирать безалкогольные напитки без добавленного сахара. Одним из наиболее распространенных сахарозаменителей, которые добавляют в газированные напитки, является аспартам. Рекомендуемая доза потребления аспартама составляет 40 миллиграммов на килограмм массы тела в день. Чтобы превысить эту норму, необходимо выпить 9-14 банок газировки.

Однако, важно отметить, что поддержание хорошего здоровья требует сбалансированного питания и ограниченного потребления сахара. Лучшей альтернативой газированным напиткам будет употребление более здоровых напитков, таких как вода, травяной чай или напитки, подслащенные натуральными заменителями сахара. Здоровый образ жизни включает правильное питание и умеренное потребление сахара, заключил диетолог.