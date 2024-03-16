Это ждет каждого, кто любит сладкую газировку: ученые озвучили неутешительный прогноз для любителей лимонадов

Исследование, проведенное в University of California San Francisco (UCSF), представляет новые данные о связи между потреблением подслащенных газированных напитков и клеточным старением, а также связанным с этим риском кардиометаболических заболеваний.
Исследователи проанализировали информацию о 5309 здоровых взрослых в возрасте от 20 до 65 лет, не имеющих диабета или сердечно-сосудистых заболеваний, собранную из Национальных обследований здоровья и питания.
Результаты показали, что регулярное употребление подслащенных газированных напитков было ассоциировано с укорочением теломеров, что может ускорить процесс клеточного старения и увеличить риск развития кардиометаболических заболеваний. Однако, употребление 100% фруктового сока оказалось связанным с незначительным удлинением теломеров, что может указывать на его благоприятное воздействие на здоровье клеток, сообщает AJPH.
Интересно, что не было обнаружено значимой связи между потреблением диетических газированных напитков или негазированных напитков и длиной теломеров.
Эти результаты подчеркивают необходимость осознанного подхода к потреблению подслащенных напитков и призывают к проведению дальнейших исследований для более глубокого понимания взаимосвязи между диетой и здоровьем клеток, а также ее влиянием на развитие кардиометаболических заболеваний.
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