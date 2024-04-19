Ароматный кофе латте с корицей и ванилью: устройте себе перерыв с чашечкой этого вкусного напитка

В этом рецепте сочетается корица и успокаивающий молочный латте, который идеально подходит для холодной погоды.
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Ингредиенты
2 чашки обезжиренного молока,
2 порции эспрессо,
2 столовые ложки кленового сиропа,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
3/4 чайной ложки молотой корицы,
сливки для подачи (по желанию).
Приготовление
Положите молоко, кленовый сироп, ваниль и корицу в кастрюлю и осторожно нагревайте в течение 3-4 минут.
Добавьте эспрессо и хорошо перемешайте.
Разлейте по чашкам, сверху добавьте сливки и измельчённую корицу.
Добавьте немного мускатного ореха и имбиря, чтобы приготовить пряный кофе. Если вы не хотите коровье молоко, то используйте другие варианты, например миндальное, кешью или овсяное. Если вы следите за фигурой, то не добавляйте в кофе кленовый сироп.