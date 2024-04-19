Ароматный кофе латте с корицей и ванилью: устройте себе перерыв с чашечкой этого вкусного напитка

Рецепт приготовления латте с корицей и ванилью

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте сочетается корица и успокаивающий молочный латте, который идеально подходит для холодной погоды.

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Ингредиенты

2 чашки обезжиренного молока,

2 порции эспрессо,

2 столовые ложки кленового сиропа,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

3/4 чайной ложки молотой корицы,

сливки для подачи (по желанию).

Приготовление

Положите молоко, кленовый сироп, ваниль и корицу в кастрюлю и осторожно нагревайте в течение 3-4 минут. Добавьте эспрессо и хорошо перемешайте. Разлейте по чашкам, сверху добавьте сливки и измельчённую корицу.

Добавьте немного мускатного ореха и имбиря, чтобы приготовить пряный кофе. Если вы не хотите коровье молоко, то используйте другие варианты, например миндальное, кешью или овсяное. Если вы следите за фигурой, то не добавляйте в кофе кленовый сироп.