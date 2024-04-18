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Куриное рагу по-мароккански: восточная сказка у вас на кухне. Это блюдо невероятно легко приготовить!

Рецепт куриного рагу по-мароккански

Еда

Это рагу с курицей и ароматными травами невероятно легко приготовить. Что ещё более важно, в этом блюде много полезных витаминов и антиоксидантов.

Рецепт куриного рагу по-мароккански
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из специй, придающих остроту этому куриному рагу, является куркума, известная своими противовоспалительными свойствами. Куркума содержит куркумин, антиоксидант, который полезен для щитовидной железы.

Ингредиенты

  • 1 кг куриных грудок, нарезанных кубиками,
  • 2 больших батата, нарезанных кубиками,
  • 1 банка кокосовых сливок,
  • 1–2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 чашки соцветий цветной капусты,
  • 2 чашки нарезанных кубиками грибов на выбор,
  • 2 чашки куриного бульона,
  • 2 столовые ложки пищевых дрожжей,
  • 1 столовая ложка куркумы,
  • 2 чайные ложки чесночного порошка,
  • 2 чайные ложки морской соли,
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы,
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря,
  • 1/8 чайной ложки молотой гвоздики.

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
  2. Добавьте сладкий картофель. Тушите 8-10 минут.
  3. Добавьте курицу, продолжайте тушить ещё 8 минут, время от времени помешивая.
  4. Добавьте соцветия цветной капусты и грибы. Готовьте 3-4 минуты.
  5. Добавьте куриный бульон, кокосовые сливки и специи. Убавьте огонь. Тушите на медленном огне 12–15 минут.
РАГУ ИЗ КУРИЦЫ В КАЗАНЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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