Куриное рагу по-мароккански: восточная сказка у вас на кухне. Это блюдо невероятно легко приготовить!

Рецепт куриного рагу по-мароккански

Это рагу с курицей и ароматными травами невероятно легко приготовить. Что ещё более важно, в этом блюде много полезных витаминов и антиоксидантов.

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Одной из специй, придающих остроту этому куриному рагу, является куркума, известная своими противовоспалительными свойствами. Куркума содержит куркумин, антиоксидант, который полезен для щитовидной железы.

Ингредиенты

1 кг куриных грудок, нарезанных кубиками,

2 больших батата, нарезанных кубиками,

1 банка кокосовых сливок,

1–2 столовые ложки оливкового масла,

2 чашки соцветий цветной капусты,

2 чашки нарезанных кубиками грибов на выбор,

2 чашки куриного бульона,

2 столовые ложки пищевых дрожжей,

1 столовая ложка куркумы,

2 чайные ложки чесночного порошка,

2 чайные ложки морской соли,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

1/4 чайной ложки молотого имбиря,

1/8 чайной ложки молотой гвоздики.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте сладкий картофель. Тушите 8-10 минут. Добавьте курицу, продолжайте тушить ещё 8 минут, время от времени помешивая. Добавьте соцветия цветной капусты и грибы. Готовьте 3-4 минуты. Добавьте куриный бульон, кокосовые сливки и специи. Убавьте огонь. Тушите на медленном огне 12–15 минут.