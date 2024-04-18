Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте

Ленивый капустный пирог "Деревенский": заливной вариант, который получится у всех

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивый капустный пирог "Деревенский" — простой и вкусный рецепт от сайта souspark.ru, который понравится даже самым взыскательным гурманам!

Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты для ленивого капустного пирога "Деревенский":

— 500 г капусты,

— половина пачки маргарина,

— 3 яйца,

— 5 ст. л жирной сметаны,

— 3 ст. л майонеза,

— 2 ч. л разрыхлителя,

— 1 ч. л соли,

— 6 ст. л муки.

Инструкции:

Капусту тонко шинкуем, высыпаем в форму для запекания. Маргарин необходимо растопить и залить им капусту. Теперь пусть капуста постоит какое-то время. Взбиваем яйца с солью, после чего добавляем к ним майонез и сметану. Хорошо перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и понемногу всыпаем в яйца со сметаной и майонезом. Перемешиваем, пока тесто не станет густым, однородным и гладким. Налейте тесто сверху на капусту в форме. Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем примерно полчаса, пока ваш пирог не подрумянится.

Этот лёгкий и вкусный капустный пирог — идеальное дополнение к обеду или ужину. Если вам не нравится капуста, вы можете заменить начинку на другие ингредиенты, такие как мясную начинку, рыбу или рис с яйцами.