Капустный пирог "Деревенский": готовим его в простом, очень "ленивом" варианте

Ленивый капустный пирог "Деревенский" — простой и вкусный рецепт от сайта souspark.ru, который понравится даже самым взыскательным гурманам!
Фото: commons.wikimedia.org by Kirsten Loza is licensed under CC BY 2.0
Ингредиенты для ленивого капустного пирога "Деревенский":
— 500 г капусты,
— половина пачки маргарина,
— 3 яйца,
— 5 ст. л жирной сметаны,
— 3 ст. л майонеза,
— 2 ч. л разрыхлителя,
— 1 ч. л соли,
— 6 ст. л муки.
Инструкции:
Капусту тонко шинкуем, высыпаем в форму для запекания.
Маргарин необходимо растопить и залить им капусту. Теперь пусть капуста постоит какое-то время.
Взбиваем яйца с солью, после чего добавляем к ним майонез и сметану. Хорошо перемешиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем и понемногу всыпаем в яйца со сметаной и майонезом. Перемешиваем, пока тесто не станет густым, однородным и гладким.
Налейте тесто сверху на капусту в форме.
Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем примерно полчаса, пока ваш пирог не подрумянится.
Этот лёгкий и вкусный капустный пирог — идеальное дополнение к обеду или ужину. Если вам не нравится капуста, вы можете заменить начинку на другие ингредиенты, такие как мясную начинку, рыбу или рис с яйцами.
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Ленивый пирог из капусты. Для тех кто не хочет долго готовить.