Пейте этот напиток с кокосовым маслом и мёдом перед сном: он лучше и полезнее любого снотворного

Почему следует пить кокосовое масло перед сном?

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Прежде чем лечь спать, возможно, вам стоит сначала выпить немного кокосового масла?

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Кокосовое масло — суперпродукт с антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Оно содержит уникальную комбинацию жирных кислот, которые помогают регулировать гормоны и способствуют восстановлению тканей. Кроме того, эти жирные кислоты могут стимулировать сжигание жира в организме, одновременно снижая риск сердечных заболеваний. Но почему его стоит принимать именно перед сном?

Кокосовое масло богато додекановой (лауриновой) кислотой, которая способствует более спокойному сну. Оно может снизить уровень С-реактивного белка. Это воспалительный маркер, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Приём кокосового масла перед сном улучшает состояние кожи и волос, предотвращая преждевременное старение. Этот продукт также насыщает, удерживая вас от соблазна перекусить в полночь.

Как принимать кокосовое масло перед сном

Приём небольшого количества кокосового масла перед сном может принести значительную пользу, но не следует употреблять больше одной столовой ложки.

Вы можете смешать его с чаем, например, ромашковым. Также попробуйте рецепт ниже, чтобы хорошо выспаться:

Ингредиенты

1 чайная ложка кокосового масла,

1/8 чайной ложки морской соли,

1/4 чайной ложки мёда.