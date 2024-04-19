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Пейте этот напиток с кокосовым маслом и мёдом перед сном: он лучше и полезнее любого снотворного

Почему следует пить кокосовое масло перед сном?

1:31
Еда

Прежде чем лечь спать, возможно, вам стоит сначала выпить немного кокосового масла?

Почему следует пить кокосовое масло перед сном?
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кокосовое масло — суперпродукт с антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Оно содержит уникальную комбинацию жирных кислот, которые помогают регулировать гормоны и способствуют восстановлению тканей. Кроме того, эти жирные кислоты могут стимулировать сжигание жира в организме, одновременно снижая риск сердечных заболеваний. Но почему его стоит принимать именно перед сном?

Кокосовое масло богато додекановой (лауриновой) кислотой, которая способствует более спокойному сну. Оно может снизить уровень С-реактивного белка. Это воспалительный маркер, который увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Приём кокосового масла перед сном улучшает состояние кожи и волос, предотвращая преждевременное старение. Этот продукт также насыщает, удерживая вас от соблазна перекусить в полночь.

Как принимать кокосовое масло перед сном

Приём небольшого количества кокосового масла перед сном может принести значительную пользу, но не следует употреблять больше одной столовой ложки.

Вы можете смешать его с чаем, например, ромашковым. Также попробуйте рецепт ниже, чтобы хорошо выспаться:

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка кокосового масла,
  • 1/8 чайной ложки морской соли,
  • 1/4 чайной ложки мёда.
Кокосовое масло для еды: польза и вред
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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