Салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой, изюмом и миндалём: дети точно полюбят
Готовим салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой
1:07
Ваши дети ненавидят брюссельскую капусту? В таком виде они её точно полюбят — ведь вы им предложите салат из волшебных эльфийских листьев.
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 300 г брюссельской капусты,
- кусочек сыра пармезан весом 60 г,
- 2 чашки листьев салата кейл,
- 1 стакан изюма,
- 1 чашка нарезанного миндаля,
- щепотка морской соли.
Для заправки:
- 3 столовые ложки оливкового масла,
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
- 1 столовая ложка кленового сиропа,
- соль.
Приготовление
- Разберите брюссельскую капусту на листья.
- Поместите листья в большую миску, добавьте салат кейл, посолите.
- Натрите на тёрке пармезан. Отложите сыр в сторону.
- Поджарьте миндаль на сухой сковороде в течение 3-5 минут.
- Смешайте в небольшой миске уксус, оливковое масло, кленовый сироп и соль. Добавьте поджаренный миндаль и изюм в миску с капустой и листьями салата. Полейте салат заправкой и посыпьте сыром.
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Как вкусно приготовить брюссельскую капусту
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру