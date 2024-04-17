Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи объяснили, почему собаки рады приходу хозяина
Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века
Фигуристка Трусова призналась, что не знает, зажила её травмированная нога или нет
Использование домашнего Wi-Fi-роутера признано безопасным для здоровья
В ГИБДД раскрыли способ наказать водителя, который заблокировал выезд с парковки
Роман Билык подарил билет на концерт пенсионерке, которой помог выкинуть мусор
ФСБ поймала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
Наталия Орейро рассказала, что поклонники из России связали ей одеяло
Кому положено пособие по безработице?
Салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой, изюмом и миндалём: дети точно полюбят

Готовим салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой

1:07
Еда

Ваши дети ненавидят брюссельскую капусту? В таком виде они её точно полюбят — ведь вы им предложите салат из волшебных эльфийских листьев.

Готовим салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 300 г брюссельской капусты,
  • кусочек сыра пармезан весом 60 г,
  • 2 чашки листьев салата кейл,
  • 1 стакан изюма,
  • 1 чашка нарезанного миндаля,
  • щепотка морской соли.

Для заправки:

  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа,
  • соль.

Приготовление

  1. Разберите брюссельскую капусту на листья.
  2. Поместите листья в большую миску, добавьте салат кейл, посолите.
  3. Натрите на тёрке пармезан. Отложите сыр в сторону.
  4. Поджарьте миндаль на сухой сковороде в течение 3-5 минут.
  5. Смешайте в небольшой миске уксус, оливковое масло, кленовый сироп и соль. Добавьте поджаренный миндаль и изюм в миску с капустой и листьями салата. Полейте салат заправкой и посыпьте сыром.
Как вкусно приготовить брюссельскую капусту
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Последние материалы
Почему так важно есть меньше соли
Актриса Пегова подтвердила, что у нее есть молодой человек
Фигуристка Медведева рассказала, что её травили российские спортивные журналисты
Советы диетолога: как поддерживать форму во время отпуска
Актриса Лужина опровергла слухи о романе с Высоцким
Актер Оскар Кучера посоветовал Наоми Уоттс лечить сына
Что делать с клубникой весной
Процесс набирает обороты, золото "мигрирует" с Запада на Восток
Любовь туристов разрушила скульптуру Джульетты в Италии
Терапевт дала рекомендации по набору веса без ущерба для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников