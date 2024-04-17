Салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой, изюмом и миндалём: дети точно полюбят

Готовим салат "Эльфийский лист" с брюссельской капустой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Ваши дети ненавидят брюссельскую капусту? В таком виде они её точно полюбят — ведь вы им предложите салат из волшебных эльфийских листьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

300 г брюссельской капусты,

кусочек сыра пармезан весом 60 г,

2 чашки листьев салата кейл,

1 стакан изюма,

1 чашка нарезанного миндаля,

щепотка морской соли.

Для заправки:

3 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка бальзамического уксуса,

1 столовая ложка кленового сиропа,

соль.

Приготовление

Разберите брюссельскую капусту на листья. Поместите листья в большую миску, добавьте салат кейл, посолите. Натрите на тёрке пармезан. Отложите сыр в сторону. Поджарьте миндаль на сухой сковороде в течение 3-5 минут. Смешайте в небольшой миске уксус, оливковое масло, кленовый сироп и соль. Добавьте поджаренный миндаль и изюм в миску с капустой и листьями салата. Полейте салат заправкой и посыпьте сыром.