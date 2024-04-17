Бургер из чёрной фасоли с семенами льна, зеленью и специями: домашний фастфуд для веганов

Как приготовить бургер из чёрной фасоли

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы придерживаетесь здорового питания, то это вовсе не означает, что вы должны отказываться от бургеров. Только не покупайте фастфуд, а приготовьте дома.

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Побалуйте себя вкусным бургером из чёрной фасоли, следуя рецепту ниже.

Ингредиенты

1/2 стакана чёрной фасоли, варёной или консервированной,

1/4 стакана молотого льняного семени,

1/2 чайной ложки чёрного перца,

1/2 чайной ложки порошка чили или паприки,

1/2 чайной ложки лукового и/или чесночного порошка,

щепотка морской соли,

щепотка кайенского перца,

свежая зелень или специи по вашему выбору.

Приготовление

Вилкой сделайте пюре из фасоли, смешайте с семенами льна, зеленью и специями. Руками сформируйте из смеси большую котлету. Добавьте чайную ложку или больше воды, если смесь не слипается. Жарьте котлету на гриле или сковороде, сбрызнув кокосовым маслом, примерно по пять минут с каждой стороны. Добавьте листья салата и помидорку и наслаждайтесь вкусным бургером.