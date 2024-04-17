Бургер из чёрной фасоли с семенами льна, зеленью и специями: домашний фастфуд для веганов
Как приготовить бургер из чёрной фасоли
1:09
Если вы придерживаетесь здорового питания, то это вовсе не означает, что вы должны отказываться от бургеров. Только не покупайте фастфуд, а приготовьте дома.
Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Побалуйте себя вкусным бургером из чёрной фасоли, следуя рецепту ниже.
Ингредиенты
- 1/2 стакана чёрной фасоли, варёной или консервированной,
- 1/4 стакана молотого льняного семени,
- 1/2 чайной ложки чёрного перца,
- 1/2 чайной ложки порошка чили или паприки,
- 1/2 чайной ложки лукового и/или чесночного порошка,
- щепотка морской соли,
- щепотка кайенского перца,
- свежая зелень или специи по вашему выбору.
Приготовление
- Вилкой сделайте пюре из фасоли, смешайте с семенами льна, зеленью и специями.
- Руками сформируйте из смеси большую котлету. Добавьте чайную ложку или больше воды, если смесь не слипается.
- Жарьте котлету на гриле или сковороде, сбрызнув кокосовым маслом, примерно по пять минут с каждой стороны. Добавьте листья салата и помидорку и наслаждайтесь вкусным бургером.
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Вегетарианский бургер из фасоли