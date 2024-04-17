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Фриттата с травами в духовке — такой нежный омлет на завтрак вам действительно захочется съесть

Этот необычный омлет с травами станет отличным завтраком

1:26
Еда

Эта фриттата вдохновлена персидским омлетом куку, блюдом из яиц со свежими травами.

Этот необычный омлет с травами станет отличным завтраком
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо готовится на слабом огне для получения максимально нежной, шелковистой текстуры омлета. Одна порция фриттаты содержит около 13 г белка. Чтобы увеличить содержание белка, вы можете смешать творог с яйцами или добавить сыр. 

Ингредиенты

  • 60 мл плюс 1 столовая ложка оливкового масла, 
  • 8 больших яиц,
  • 120 мл цельного молока,
  • 1 чайная ложка соли,
  • чёрный перец по вкусу,
  • 50 г нарезанных свежих трав, таких как укроп, петрушка, кинза, мята и зелёный лук,
  • мелко натёртая цедра и сок 1/2 лимона,
  • 60 г руколы для подачи.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 150 градусов.
  2. Обильно смажьте маслом форму для выпечки. 
  3. В большой миске смешайте яйца, молоко, масло, соль и перец. Добавьте травы.
  4. Аккуратно вылейте яичную смесь в форму и выпекайте 15–20 минут.
  5. В небольшой миске смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку трав, посолите и поперчите. Полейте при подаче фриттату заправкой и посыпьте сверху руколой.
Идеальный завтрак для всей семьи. Огромный омлет или та самая итальянская фриттата с сосисками
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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