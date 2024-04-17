Фриттата с травами в духовке — такой нежный омлет на завтрак вам действительно захочется съесть

Этот необычный омлет с травами станет отличным завтраком

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта фриттата вдохновлена персидским омлетом куку, блюдом из яиц со свежими травами.

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Это блюдо готовится на слабом огне для получения максимально нежной, шелковистой текстуры омлета. Одна порция фриттаты содержит около 13 г белка. Чтобы увеличить содержание белка, вы можете смешать творог с яйцами или добавить сыр.

Ингредиенты

60 мл плюс 1 столовая ложка оливкового масла,

8 больших яиц,

120 мл цельного молока,

1 чайная ложка соли,

чёрный перец по вкусу,

50 г нарезанных свежих трав, таких как укроп, петрушка, кинза, мята и зелёный лук,

мелко натёртая цедра и сок 1/2 лимона,

60 г руколы для подачи.

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. Обильно смажьте маслом форму для выпечки. В большой миске смешайте яйца, молоко, масло, соль и перец. Добавьте травы. Аккуратно вылейте яичную смесь в форму и выпекайте 15–20 минут. В небольшой миске смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку трав, посолите и поперчите. Полейте при подаче фриттату заправкой и посыпьте сверху руколой.