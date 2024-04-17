Фриттата с травами в духовке — такой нежный омлет на завтрак вам действительно захочется съесть

Эта фриттата вдохновлена персидским омлетом куку, блюдом из яиц со свежими травами.
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Это блюдо готовится на слабом огне для получения максимально нежной, шелковистой текстуры омлета. Одна порция фриттаты содержит около 13 г белка. Чтобы увеличить содержание белка, вы можете смешать творог с яйцами или добавить сыр.
Ингредиенты
60 мл плюс 1 столовая ложка оливкового масла,
8 больших яиц,
120 мл цельного молока,
1 чайная ложка соли,
чёрный перец по вкусу,
50 г нарезанных свежих трав, таких как укроп, петрушка, кинза, мята и зелёный лук,
мелко натёртая цедра и сок 1/2 лимона,
60 г руколы для подачи.
Приготовление
Разогрейте духовку до 150 градусов.
Обильно смажьте маслом форму для выпечки.
В большой миске смешайте яйца, молоко, масло, соль и перец. Добавьте травы.
Аккуратно вылейте яичную смесь в форму и выпекайте 15–20 минут.
В небольшой миске смешайте цедру лимона, лимонный сок, 1 столовую ложку масла и 1 столовую ложку трав, посолите и поперчите. Полейте при подаче фриттату заправкой и посыпьте сверху руколой.
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