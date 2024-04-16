Хрустящая гранола с тёмным шоколадом, орехами, какао-бобами и оливковым маслом: очень понравится сладкоежкам

Готовим дома гранолу с тёмным шоколадом, орехами и оливковым маслом

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранола с тёмным шоколадом и оливковым маслом очень понравится сладкоежкам. А самое главное — этот полезный десерт не приведёт к резким скачкам сахара в крови.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана (70 г) сырого фундука,

2 чашки (180 г) овсяных хлопьев,

1/4 стакана (30 г) тёртого несладкого кокоса,

1/2 стакана (50 г) сырого нарезанного миндаля,

1/4 стакана (40 г) семян кунжута,

1/2 стакана (45 г) шоколадных чипсов из тёмного шоколада,

1/4 стакана (30 г) какао-бобов,

1/4 стакана (25 г) какао-порошка,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1/4 стакана (60 мл) оливкового масла,

1/4 стакана (60 мл) кленового сиропа,

1 чайная ложка соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 165 градусов. Крупно нарежьте фундук. Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой. В большой миске смешайте овсянку, кокос, миндаль, семена кунжута, шоколадную стружку, какао-бобы, какао-порошок, ваниль, масло, кленовый сироп и соль. Перемешайте и переложите на противень. Выпекайте гранолу 15 минут, затем хорошо перемешайте. Выпекайте ещё 15 минут и ещё раз перемешайте. Храните в герметичном контейнере в течение 3-4 недель.