Хрустящая гранола с тёмным шоколадом, орехами, какао-бобами и оливковым маслом: очень понравится сладкоежкам
Готовим дома гранолу с тёмным шоколадом, орехами и оливковым маслом
1:38
Гранола с тёмным шоколадом и оливковым маслом очень понравится сладкоежкам. А самое главное — этот полезный десерт не приведёт к резким скачкам сахара в крови.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/2 стакана (70 г) сырого фундука,
- 2 чашки (180 г) овсяных хлопьев,
- 1/4 стакана (30 г) тёртого несладкого кокоса,
- 1/2 стакана (50 г) сырого нарезанного миндаля,
- 1/4 стакана (40 г) семян кунжута,
- 1/2 стакана (45 г) шоколадных чипсов из тёмного шоколада,
- 1/4 стакана (30 г) какао-бобов,
- 1/4 стакана (25 г) какао-порошка,
- 2 чайные ложки ванильного экстракта,
- 1/4 стакана (60 мл) оливкового масла,
- 1/4 стакана (60 мл) кленового сиропа,
- 1 чайная ложка соли.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 165 градусов.
- Крупно нарежьте фундук. Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой. В большой миске смешайте овсянку, кокос, миндаль, семена кунжута, шоколадную стружку, какао-бобы, какао-порошок, ваниль, масло, кленовый сироп и соль. Перемешайте и переложите на противень.
- Выпекайте гранолу 15 минут, затем хорошо перемешайте. Выпекайте ещё 15 минут и ещё раз перемешайте. Храните в герметичном контейнере в течение 3-4 недель.
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