Сладкий десерт с миндалём и бразильскими орехами, который следует есть ежедневно для здоровья щитовидной железы

Вкусный десерт с орехами и шоколадом: для здоровья щитовидки

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Эти химические посланники активно участвуют в регулировании метаболизма, веса, настроения. Гормоны щитовидной железы также влияют на многие другие гормоны в организме, включая гормоны стресса и гормоны, вырабатываемые яичниками, эстроген и прогестерон.

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Чтобы щитовидка была здоровой, необходимо включать в ежедневный рацион продукты с определёнными питательными веществами, включая селен, магний и йод. Возьмите на заметку этот рецепт сладкого десерта с орехами: бразильские орехи богаты селеном, а миндаль — магнием.

Ингредиенты

1 чашка жареных несолёных бразильских орехов,

1 стакан миндаля,

1/2 стакана кусочков тёмного шоколада,

1 чашка любых хлопьев без глютена и сахара,

2 чайные ложки йодированной соли,

1-2 чайные ложки тёмного мёда.

Приготовление

В миске смешайте бразильские орехи, миндаль, шоколадную стружку, хлопья, соль и мёд. Разложите на порции. Съедайте одну порцию в день.