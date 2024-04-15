Сладкий десерт с миндалём и бразильскими орехами, который следует есть ежедневно для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Эти химические посланники активно участвуют в регулировании метаболизма, веса, настроения. Гормоны щитовидной железы также влияют на многие другие гормоны в организме, включая гормоны стресса и гормоны, вырабатываемые яичниками, эстроген и прогестерон.
Чтобы щитовидка была здоровой, необходимо включать в ежедневный рацион продукты с определёнными питательными веществами, включая селен, магний и йод. Возьмите на заметку этот рецепт сладкого десерта с орехами: бразильские орехи богаты селеном, а миндаль — магнием.
В миске смешайте бразильские орехи, миндаль, шоколадную стружку, хлопья, соль и мёд. Разложите на порции. Съедайте одну порцию в день.
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