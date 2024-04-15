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Сладкий десерт с миндалём и бразильскими орехами, который следует есть ежедневно для здоровья щитовидной железы

Вкусный десерт с орехами и шоколадом: для здоровья щитовидки

1:11
Еда

Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4). Эти химические посланники активно участвуют в регулировании метаболизма, веса, настроения. Гормоны щитовидной железы также влияют на многие другие гормоны в организме, включая гормоны стресса и гормоны, вырабатываемые яичниками, эстроген и прогестерон.

Вкусный десерт с орехами и шоколадом: для здоровья щитовидки
Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы щитовидка была здоровой, необходимо включать в ежедневный рацион продукты с определёнными питательными веществами, включая селен, магний и йод. Возьмите на заметку этот рецепт сладкого десерта с орехами: бразильские орехи богаты селеном, а миндаль — магнием.

Ингредиенты

  • 1 чашка жареных несолёных бразильских орехов,
  • 1 стакан миндаля,
  • 1/2 стакана кусочков тёмного шоколада,
  • 1 чашка любых хлопьев без глютена и сахара,
  • 2 чайные ложки йодированной соли,
  • 1-2 чайные ложки тёмного мёда.

Приготовление

В миске смешайте бразильские орехи, миндаль, шоколадную стружку, хлопья, соль и мёд. Разложите на порции. Съедайте одну порцию в день.

Восточное лакомство за считанные минуты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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