Чай с имбирём, куркумой и корицей: поможет согреться, взбодриться и ощутить вкус жизни

Чай с имбирём, куркумой и корицей: яркий, пряный и согревающий

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай с имбирём, куркумой и корицей — это напиток с ярким и ароматным вкусом. Имбирь добавляет ему немного остроты, куркума придает насыщенный цвет и цитрусовый вкус, а корица добавляет пряную нотку. Вместе эти специи создают уникальное сочетание в чае, предложенном KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 0,5 чайной ложки куркумы

— 1 чайная ложка чёрного чая

— 1 чайная ложка свежего имбиря (можно также использовать имбирный порошок)

— 0,5 чайной ложки молотой корицы

— 800 мл воды

Приготовление:

Если используете свежий имбирь, тщательно очистите его и натрите на тёрке. Ополосните заварочный чайник кипятком, затем положите в него куркуму, чёрный чай, свежий натёртый имбирь и молотую корицу. Залейте кипятком и оставьте настаиваться в течение 5-10 минут, чтобы специи отдали свой аромат и нежные вкусовые нотки. Перед употреблением процедите чай, чтобы удалить осадок и получить чистый настой.

Теперь у вас готов чай с имбирём, куркумой и корицей! Погрузитесь в ароматные нотки и насладитесь этим восхитительным напитком. Чай подойдет для разогрева в прохладные дни и добавит экзотический акцент в ваш рацион.