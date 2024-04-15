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Чай с имбирём, куркумой и корицей: поможет согреться, взбодриться и ощутить вкус жизни

Чай с имбирём, куркумой и корицей: яркий, пряный и согревающий

1:17
Еда

Чай с имбирём, куркумой и корицей — это напиток с ярким и ароматным вкусом. Имбирь добавляет ему немного остроты, куркума придает насыщенный цвет и цитрусовый вкус, а корица добавляет пряную нотку. Вместе эти специи создают уникальное сочетание в чае, предложенном KP.RU.

Чай с имбирём, куркумой и корицей: яркий, пряный и согревающий
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 0,5 чайной ложки куркумы
— 1 чайная ложка чёрного чая
— 1 чайная ложка свежего имбиря (можно также использовать имбирный порошок)
— 0,5 чайной ложки молотой корицы
— 800 мл воды

Приготовление:

  1. Если используете свежий имбирь, тщательно очистите его и натрите на тёрке.
  2. Ополосните заварочный чайник кипятком, затем положите в него куркуму, чёрный чай, свежий натёртый имбирь и молотую корицу.
  3. Залейте кипятком и оставьте настаиваться в течение 5-10 минут, чтобы специи отдали свой аромат и нежные вкусовые нотки.
  4. Перед употреблением процедите чай, чтобы удалить осадок и получить чистый настой.

Теперь у вас готов чай с имбирём, куркумой и корицей! Погрузитесь в ароматные нотки и насладитесь этим восхитительным напитком. Чай подойдет для разогрева в прохладные дни и добавит экзотический акцент в ваш рацион.

КУРКУМА С КОРИЦЕЙ И ИМБИРЁМ за 5 минут | Меню недели | Кулинарная школа
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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