Насыщенный орехово-сливочный соус из мисо и тахини: получится очень вкусная заправка для салатов

Мисо и тахини — очень любопытное вкусовое сочетание! Насыщенный орехово-сливочный тахини, смешанный с глубоким вкусом умами мисо — этот соус великолепен не только в салатах, но и в сочетании с любыми жареными овощами (включая картофель).
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Ингредиенты
1 чашка семян конопли,
1/2 стакана тахини, взболтать или перемешать,
1/2 стакана фильтрованной воды,
1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,
1 столовая ложка рисового винного уксуса,
2 очищенных зубчика чеснока,
1 столовая ложка белой пасты мисо,
1/2 чайной ложки соли,
чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере и взбивайте до получения однородной массы, около 60 секунд. При необходимости добавьте еще фильтрованной воды. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели.
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