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Насыщенный орехово-сливочный соус из мисо и тахини: получится очень вкусная заправка для салатов

Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри

0:55
Еда

Мисо и тахини — очень любопытное вкусовое сочетание! Насыщенный орехово-сливочный тахини, смешанный с глубоким вкусом умами мисо — этот соус великолепен не только в салатах, но и в сочетании с любыми жареными овощами (включая картофель).

Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чашка семян конопли,
  • 1/2 стакана тахини, взболтать или перемешать,
  • 1/2 стакана фильтрованной воды,
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,
  • 1 столовая ложка рисового винного уксуса,
  • 2 очищенных зубчика чеснока,
  • 1 столовая ложка белой пасты мисо,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбивайте до получения однородной массы, около 60 секунд. При необходимости добавьте еще фильтрованной воды. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели.

Соус, который сделает любое блюдо намного вкуснее. Готовится 2 минуты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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