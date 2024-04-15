Насыщенный орехово-сливочный соус из мисо и тахини: получится очень вкусная заправка для салатов

Готовим соус из мисо и тахини: попробуйте с картошкой фри

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Мисо и тахини — очень любопытное вкусовое сочетание! Насыщенный орехово-сливочный тахини, смешанный с глубоким вкусом умами мисо — этот соус великолепен не только в салатах, но и в сочетании с любыми жареными овощами (включая картофель).

Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чашка семян конопли,

1/2 стакана тахини, взболтать или перемешать,

1/2 стакана фильтрованной воды,

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,

1 столовая ложка рисового винного уксуса,

2 очищенных зубчика чеснока,

1 столовая ложка белой пасты мисо,

1/2 чайной ложки соли,

чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбивайте до получения однородной массы, около 60 секунд. При необходимости добавьте еще фильтрованной воды. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 1 недели.