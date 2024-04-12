Эти пять продуктов на завтрак вызывают у вас стресс и провоцируют проблемы со здоровьем

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Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака

1:37
Еда

Не зря завтрак считают самым важным приёмом пищи за день. Завтрак — это шанс зарядиться энергией на весь день. Онако некоторые продукты вовсе этому не способствуют. Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака.

Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака
Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0

Фруктовые смузи

Хотя диетологи часто рекомендуют смузи как простой способ получить мощный заряд белков и витаминов, но всё же некоторые смузи являются замаскированными сладкими коктейлями. В частности, смузи, приготовленные только из фруктов (часто бананов и манго с высоким гликемическим индексом). Без жиров и белков такой смузи может вызвать скачок сахара, что в дальнейшем приведёт к усталости, беспокойству и раздражительности.

Кофе с добавками

Для многих чашечка хорошего кофе — любимый способ начать день. Однако если помимо кофе в этом напитке много рафинированного сахара, искусственных ароматизаторов или молока, то это приведёт к возникновению воспалительных процессов. Воспаление связано с усилением симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.

Хлопья

Полезные хлопья должны содержать цельнозерновые продукты, орехи, полезные жиры и тонны клетчатки для питания кишечника. Однако зачастую купленные в магазине хлопья содержат мало этих питательных веществ. Попробуйте приготовить домашние мюсли.

Буррито или сэндвич

Буррито содержит ненужные простые углеводы и рафинированный крахмал.

Фруктовые йогурты

Фруктовые йогурты — ещё один тайный источник сахара, маскирующийся под сбалансированный завтрак.

Самые вредные продукты для завтрака
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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