Эти пять продуктов на завтрак вызывают у вас стресс и провоцируют проблемы со здоровьем

Не зря завтрак считают самым важным приёмом пищи за день. Завтрак — это шанс зарядиться энергией на весь день. Онако некоторые продукты вовсе этому не способствуют. Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака.
Хотя диетологи часто рекомендуют смузи как простой способ получить мощный заряд белков и витаминов, но всё же некоторые смузи являются замаскированными сладкими коктейлями. В частности, смузи, приготовленные только из фруктов (часто бананов и манго с высоким гликемическим индексом). Без жиров и белков такой смузи может вызвать скачок сахара, что в дальнейшем приведёт к усталости, беспокойству и раздражительности.
Для многих чашечка хорошего кофе — любимый способ начать день. Однако если помимо кофе в этом напитке много рафинированного сахара, искусственных ароматизаторов или молока, то это приведёт к возникновению воспалительных процессов. Воспаление связано с усилением симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.
Полезные хлопья должны содержать цельнозерновые продукты, орехи, полезные жиры и тонны клетчатки для питания кишечника. Однако зачастую купленные в магазине хлопья содержат мало этих питательных веществ. Попробуйте приготовить домашние мюсли.
Буррито содержит ненужные простые углеводы и рафинированный крахмал.
Фруктовые йогурты — ещё один тайный источник сахара, маскирующийся под сбалансированный завтрак.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.