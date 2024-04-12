Эти пять продуктов на завтрак вызывают у вас стресс и провоцируют проблемы со здоровьем

Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Не зря завтрак считают самым важным приёмом пищи за день. Завтрак — это шанс зарядиться энергией на весь день. Онако некоторые продукты вовсе этому не способствуют. Диетолог Ума Наиду назвала пять самых вредных продуктов для завтрака.

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Фруктовые смузи

Хотя диетологи часто рекомендуют смузи как простой способ получить мощный заряд белков и витаминов, но всё же некоторые смузи являются замаскированными сладкими коктейлями. В частности, смузи, приготовленные только из фруктов (часто бананов и манго с высоким гликемическим индексом). Без жиров и белков такой смузи может вызвать скачок сахара, что в дальнейшем приведёт к усталости, беспокойству и раздражительности.

Кофе с добавками

Для многих чашечка хорошего кофе — любимый способ начать день. Однако если помимо кофе в этом напитке много рафинированного сахара, искусственных ароматизаторов или молока, то это приведёт к возникновению воспалительных процессов. Воспаление связано с усилением симптомов психических заболеваний и нарушением когнитивных функций.

Хлопья

Полезные хлопья должны содержать цельнозерновые продукты, орехи, полезные жиры и тонны клетчатки для питания кишечника. Однако зачастую купленные в магазине хлопья содержат мало этих питательных веществ. Попробуйте приготовить домашние мюсли.

Буррито или сэндвич

Буррито содержит ненужные простые углеводы и рафинированный крахмал.

Фруктовые йогурты

Фруктовые йогурты — ещё один тайный источник сахара, маскирующийся под сбалансированный завтрак.