Что можно подать на гарнир к курице, кроме картофельного пюре и макарон?

Какой гарнир лучше всего подойдёт к блюдам из курицы?

При выборе гарнира для курицы, выбирайте из широкого круга вариантов, чтобы обеспечить разнообразие блюд на столе. Хотя классическое сочетание с макаронами или пюре непревзойденно, есть и другие варианты, которые могут составить им достойную конкуренцию, напоминает petelinka.ru.

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Один из вариантов — овощные гарниры. Они могут быть очень разнообразными, подходящими к любому блюду с курицей. Например, можно приготовить: овощи на гриле, тушёную цветную капусту, запечённый картофель, запеченную тыкву, тушеные кабачки в томатном соусе, жареные баклажаны или овощное пюре, например, из брокколи. Крупы также могут быть отличным дополнением к курице. Например, можно приготовить жареный рис с яйцом, рис с ананасами и болгарским перцем, перловку с овощами, киноа с морковью, чесноком и перцем, кускус со шпинатом, гречку с зелёным горошком или булгур с томатным соусом. Грибы — ещё один отличный вариант гарнира для курицы. Например, к курочке можно подать тушёные лесные грибы в сливочном соусе, обжаренные шампиньоны с луком или белые грибы в сметане.

Развивая свою кулинарную фантазию, можно создать не только вкусное мясное блюдо, но и оригинальный гарнир к нему. Варьируйте ингредиенты и сочетания, чтобы создавать новые вкусовые комбинации и удивлять своих гостей на кулинарных ужинах.