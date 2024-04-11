Картофель с красным мясом: запекаем в масле с ароматным тимьяном и чесноком

Запечённый картофель с красным мясом и чесноком: простой рецепт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — очень распространённый ингредиент, его используют во многих азиатских блюдах из риса, его добавляют в супы и соусы для пикантности. Предлагаем вам рецепт приготовления запечённого картофеля с мясом и чесноком.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

одна чашка оливкового масла,

три картофелины среднего размера, нарезанные ломтиками,

веточка свежего тимьяна или одна столовая ложка сушёного тимьяна,

два лавровых листа,

половина чайной ложки соли,

12 больших зубчиков чеснока,

250 г нежного красного мяса (или рыбы).

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Налейте масло в чугунную сковороду. Выложите ломтики картофеля в масло. Масло должно покрывать картофель полностью. Добавьте тимьян, лавровый лист и соль и поставьте сковороду в духовку. Готовьте 20 минут. Добавьте в картофель все зубчики чеснока. Продолжайте запекать ещё 15 минут, добавьте кусок мяса или рыбы и запекайте ещё 15 минут. Выньте шумовкой картофель и мясо (или рыбу).