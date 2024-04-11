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Картофель с красным мясом: запекаем в масле с ароматным тимьяном и чесноком

Запечённый картофель с красным мясом и чесноком: простой рецепт

1:07
Еда

Чеснок — очень распространённый ингредиент, его используют во многих азиатских блюдах из риса, его добавляют в супы и соусы для пикантности. Предлагаем вам рецепт приготовления запечённого картофеля с мясом и чесноком.

Запечённый картофель с красным мясом и чесноком: простой рецепт
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • одна чашка оливкового масла,
  • три картофелины среднего размера, нарезанные ломтиками,
  • веточка свежего тимьяна или одна столовая ложка сушёного тимьяна,
  • два лавровых листа,
  • половина чайной ложки соли,
  • 12 больших зубчиков чеснока,
  • 250 г нежного красного мяса (или рыбы).

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Налейте масло в чугунную сковороду. Выложите ломтики картофеля в масло. Масло должно покрывать картофель полностью. Добавьте тимьян, лавровый лист и соль и поставьте сковороду в духовку. Готовьте 20 минут.
  3. Добавьте в картофель все зубчики чеснока. Продолжайте запекать ещё 15 минут, добавьте кусок мяса или рыбы и запекайте ещё 15 минут. Выньте шумовкой картофель и мясо (или рыбу).
Вот как надо запекать картошку!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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