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Шеф-повар Ламберти поделился секретом приготовления пасты аль-денте по-итальянски

Итальянский шеф-повар рассказал, как получить идеальную пасту аль-денте

1:25
Еда

Шеф-повар, ресторатор и автор концепций ресторанов Уиллиам Ламберти поделился советами о выборе и приготовлении пасты.

Итальянский шеф-повар рассказал, как получить идеальную пасту аль-денте
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт отметил, что важно обратить внимание на производителя и наличие отметок качества, таких как IGT и DOP, при выборе пасты.

По его словам, цена не всегда является показателем качества, поэтому рекомендуется выбирать нишевые бренды и производство в Гарньяно или Неаполе. Самые популярные виды пасты, согласно Ламберти, включают спагетти, лингвини и букатини, а также местные специальности, например пачери и зити.

Относительно приготовления пасты аль денте, эксперт советует следовать указанному на этикетке времени варки, но выключать плиту за 4 минуты до указанного времени, пишет Газета.Ru.

"Обычно на этикетке указывают среднее время готовности — 10-12 минут, мой секрет — выключить плиту за 4 минуты до этого. Вернее, варить 6,5 минуты, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе оставшейся от варки водой. Прогреть 3-4 минуты до готовности — баста", — объяснил Ламберти.

Вот такими методами Уиллиам Ламберти делится, чтобы помочь приготовить идеальную пасту. Используя его советы, вы сможете насладиться аутентичным вкусом этого популярного итальянского блюда.

Как правильно варить пасту, макароны. Паста Аль Денте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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