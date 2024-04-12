Шеф-повар Ламберти поделился секретом приготовления пасты аль-денте по-итальянски

Итальянский шеф-повар рассказал, как получить идеальную пасту аль-денте

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар, ресторатор и автор концепций ресторанов Уиллиам Ламберти поделился советами о выборе и приготовлении пасты.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт отметил, что важно обратить внимание на производителя и наличие отметок качества, таких как IGT и DOP, при выборе пасты.

По его словам, цена не всегда является показателем качества, поэтому рекомендуется выбирать нишевые бренды и производство в Гарньяно или Неаполе. Самые популярные виды пасты, согласно Ламберти, включают спагетти, лингвини и букатини, а также местные специальности, например пачери и зити.

Относительно приготовления пасты аль денте, эксперт советует следовать указанному на этикетке времени варки, но выключать плиту за 4 минуты до указанного времени, пишет Газета.Ru.

"Обычно на этикетке указывают среднее время готовности — 10-12 минут, мой секрет — выключить плиту за 4 минуты до этого. Вернее, варить 6,5 минуты, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе оставшейся от варки водой. Прогреть 3-4 минуты до готовности — баста", — объяснил Ламберти.

Вот такими методами Уиллиам Ламберти делится, чтобы помочь приготовить идеальную пасту. Используя его советы, вы сможете насладиться аутентичным вкусом этого популярного итальянского блюда.