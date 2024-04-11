Карамельная овсяная каша на молоке: подавайте её с ломтиками спелого банана

Карамельно-банановая овсяная каша на молоке: сладкоежки будут довольны

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Карамельно-банановая овсяная каша на молоке — идеальный способ начать свой день с вкусного и сытного завтрака. Это нежное блюдо имеет сладкий карамельный привкус и дополнено сладкими ломтиками спелого банана. Приготовление этой каши от RussianFood. com довольно простое, и результат приятно удивит вас!

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот что вам понадобится для одной порции:

— 300 мл молока,

— 50 г овсяных хлопьев,

— 35 г сахарной пудры,

— щепотка соли,

— 10 г сливочного масла,

— 1 спелый банан (по желанию).

Итак, приступим к приготовлению:

В кастрюле соедините овсяные хлопья и сахарную пудру. Хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагревайте, время от времени помешивая, пока сахарная пудра не начнет карамелизироваться. Постепенно вливайте горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы предотвратить образование комков. Добавляйте молоко постепенно, чтобы избежать сильного бурления. Как только бурление утихнет, добавьте оставшееся молоко и щепотку соли. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и варите кашу на среднем огне в течение 10-15 минут, пока каша не загустеет. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте до полного растворения. Подавайте горячую карамельно-банановую овсяную кашу, украсив каждую порцию ломтиками спелого банана. Приятного аппетита и приятного начала дня с этим вкусным и питательным завтраком!