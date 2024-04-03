Вкусная и полезная овсяная каша с черникой и лимонным курдом: идеальный завтрак для людей, следящих за фигурой

Овсянка с лимоном и черникой — быстрый и полезный завтрак. Овсянка — идеальная крупа, она универсальна и очень хорошо насыщает. Порция овсянки с лимоном и черникой содержит всего 210 калорий, что немаловажно для людей, следящих за фигурой.
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Овсяная каша богата витаминами, особенно группы В, микроэлементами, такими как йод, магний, калий, кремний, она очищает кишечник, незаменима при заболеваниях желчного пузыря, поджелудочной, печени.
Ингредиенты
3/4 стакана воды,
1/2 стакана овсяных хлопьев,
щепотка соли,
1 чайная ложка сахара,
1 чайная ложка лимонного курда,
1/4 стакана черники
Приготовление
Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
Добавьте овсяные хлопья и соль и уменьшите огонь до минимума. Варите 5 минут, периодически помешивая.
Снимите с огня и сразу же добавьте сахар, лимонный курд и чернику.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ