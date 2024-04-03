Вкусная и полезная овсяная каша с черникой и лимонным курдом: идеальный завтрак для людей, следящих за фигурой

Овсянка с черникой: вкусный и полезный завтрак

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка с лимоном и черникой — быстрый и полезный завтрак. Овсянка — идеальная крупа, она универсальна и очень хорошо насыщает. Порция овсянки с лимоном и черникой содержит всего 210 калорий, что немаловажно для людей, следящих за фигурой.

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Овсяная каша богата витаминами, особенно группы В, микроэлементами, такими как йод, магний, калий, кремний, она очищает кишечник, незаменима при заболеваниях желчного пузыря, поджелудочной, печени.

Ингредиенты

3/4 стакана воды,

1/2 стакана овсяных хлопьев,

щепотка соли,

1 чайная ложка сахара,

1 чайная ложка лимонного курда,

1/4 стакана черники

Приготовление

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте овсяные хлопья и соль и уменьшите огонь до минимума. Варите 5 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и сразу же добавьте сахар, лимонный курд и чернику.