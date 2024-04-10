Булгур не так популярен, как другие цельнозерновые крупы, но этот уникальный суперфуд обязательно надо включать в рацион питания.
Булгур — это даже не злак как таковой, а измельчённая пшеница, он богат белком и пищевыми волокнами, а главное — его легко приготовить. Булгур имеет мягкий ореховый вкус, слегка похож на киноа, идеально подходит в качестве ингредиента для гарниров, сообщает сайт Top10GrocerySecrets.com.
По словам диетолога Эми Горин, порция приготовленного булгура содержит:
Булгур укрепляет здоровье сердца, поддерживает нормальное пищеварение и не вызывает скачков сахара в крови.
Киноа содержит больше белка, чем булгур, но в последнем содержится больше пищевых волокон. По сравнению с рисом булгур более питательный, содержит больше клетчатки и белка.
Если вы собрались варить булгур, предварительно замочите его. Добавлять крупу нужно в уже кипящую воду, варить 10-15 минут. На один стакан булгура используйте 2 стакана воды.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.