В нём много белка и клетчатки: узнайте, почему вам обязательно следует включить в рацион булгур

Булгур: полезные свойства крупы и как правильно её готовить

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Булгур не так популярен, как другие цельнозерновые крупы, но этот уникальный суперфуд обязательно надо включать в рацион питания.

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Булгур — это даже не злак как таковой, а измельчённая пшеница, он богат белком и пищевыми волокнами, а главное — его легко приготовить. Булгур имеет мягкий ореховый вкус, слегка похож на киноа, идеально подходит в качестве ингредиента для гарниров, сообщает сайт Top10GrocerySecrets.com.

По словам диетолога Эми Горин, порция приготовленного булгура содержит:

6 г белка,

8 г пищевых волокон,

различные минералы, такие как медь, железо, марганец, ниацин, тиамин, цинк и витамин B6.

Булгур укрепляет здоровье сердца, поддерживает нормальное пищеварение и не вызывает скачков сахара в крови.

Булгур против киноа и риса

Киноа содержит больше белка, чем булгур, но в последнем содержится больше пищевых волокон. По сравнению с рисом булгур более питательный, содержит больше клетчатки и белка.

Как готовить булгур

Если вы собрались варить булгур, предварительно замочите его. Добавлять крупу нужно в уже кипящую воду, варить 10-15 минут. На один стакан булгура используйте 2 стакана воды.