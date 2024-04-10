Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испепелит все? Что Эль Ниньо сделает с Землей в 2024 году
JAMA: делающие ставки на спорт люди чаще злоупотребляют спиртным
Кейт Миддлтон отправила открытки поклонникам, нарушив королевские протоколы
Украина столкнулась с рекордным падением рождаемости
Как не отравиться уличной едой на курортах за границей
Посадите в саду вербену
Глава ЦБ Набиуллина: политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью
Бывшая возлюбленная Кунгурова назвала его смерть утратой для всей страны
Игрок "Факела" Сенхаджи считает, что жить в России очень хорошо
В нём много белка и клетчатки: узнайте, почему вам обязательно следует включить в рацион булгур

Булгур: полезные свойства крупы и как правильно её готовить

1:21
Еда

Булгур не так популярен, как другие цельнозерновые крупы, но этот уникальный суперфуд обязательно надо включать в рацион питания.

Булгур: полезные свойства крупы и как правильно её готовить
Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Булгур — это даже не злак как таковой, а измельчённая пшеница, он богат белком и пищевыми волокнами, а главное — его легко приготовить. Булгур имеет мягкий ореховый вкус, слегка похож на киноа, идеально подходит в качестве ингредиента для гарниров, сообщает сайт Top10GrocerySecrets.com.

По словам диетолога Эми Горин, порция приготовленного булгура содержит:

  • 6 г белка,
  • 8 г пищевых волокон,
  • различные минералы, такие как медь, железо, марганец, ниацин, тиамин, цинк и витамин B6.

Булгур укрепляет здоровье сердца, поддерживает нормальное пищеварение и не вызывает скачков сахара в крови.

Булгур против киноа и риса

Киноа содержит больше белка, чем булгур, но в последнем содержится больше пищевых волокон. По сравнению с рисом булгур более питательный, содержит больше клетчатки и белка.

Как готовить булгур

Если вы собрались варить булгур, предварительно замочите его. Добавлять крупу нужно в уже кипящую воду, варить 10-15 минут. На один стакан булгура используйте 2 стакана воды.

Булгур: польза и вред. Что такое булгур?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Эксперт Ракута: перед сдачей квартиры в аренду необходимо провести генеральную уборку
Евгений Князев согласился с Кологривым, что актёрам нужно получать образование
Промышленность Германии вряд ли восстановится — прогноз главы немецкой энергокомпании
Светлана Бондарчук упрекнула блогера Влада Бумагу в высокомерии
Терапевт Ионов: аллергический насморк характеризуется прозрачной слизью, в отличие от ОРВИ
Режиссер Федор Бондарчук появился на премии "Белый квадрат" без обручального кольца
GT: КНР решительно поддерживает РФ, несмотря на США
Певец Шура рассказал о нарушении речи после микроинсульта
Express: украинские солдаты рассказали о плохой подготовке контрнаступления в 2023-м году
Автоэксперт Сажин назвал способы избежать штрафов ГИБДД и рассказал, как их можно оспорить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников