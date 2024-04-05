И завтрак, и закуска: вам очень понравятся эти рулетики с беконом, овощами и яйцом. Готовятся быстро!

Рулетики с беконом, овощами и яйцом: готовятся в формочках для кексов

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

И аппетитный завтрак, и оригинальная закуска — два в одном. Легко приготовить для большой компании.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

12 полосок бекона,

2 красных картофелины, нарезанных,

1 небольшой красный болгарский перец, мелко нарезанный,

12 больших яиц,

2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока,

острый соус для подачи.

Приготовление

Разогрейте духовку до 204 градусов. Оберните по кругу кусочком бекона внутреннюю часть каждой формочки для кекса (используйте стандартную форму на 12 кексов), на дно положите по 1 ломтику картофеля и разложите кусочки болгарского перца. Выпекайте до тех пор, пока из бекона не начнёт вытекать жир, 10-12 минут. Достаньте форму из духовки и разбейте по яйцу в каждую формочку, убедившись, что желток находится внутри кольца бекона. Продолжайте запекать ещё 10 минут. Посыпьте луком и при желании подавайте с острым соусом.