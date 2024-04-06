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Шеф-повар рассказал, какой должна быть температура воды для варки картофеля

В какой воде нужно варить картошку?

0:53
Еда

Варка картошки — вопрос, который часто задают шеф-повару Роману Трусову. Эксперт рассказал, в какую воду необходимо класть картофель — в кипящую или холодную.

В какой воде нужно варить картошку?
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License

Трусов объяснил, что обычно картошку кладут в холодную воду. Хотя возможно и засыпать клубни в кипящую воду, следует учесть, что высокая температура может негативно сказаться на структуре картофеля.

Варить картошку рекомендуется на небольшом огне. Сначала следует установить средний огонь, а после закипания уменьшить интенсивность нагрева. Таким образом можно сохранить цельность картошки и предотвратить ее переваривание или жесткость.

Оптимальная температура для варки картошки составляет примерно 95-98°C. Если вода ниже этой температуры, картошка будет долго вариться, а если выше — быстро размягчиться, пишет KP.RU.

Сколько варить картошку. Сколько варится картошка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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