Шеф-повар рассказал, какой должна быть температура воды для варки картофеля

В какой воде нужно варить картошку?

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка картошки — вопрос, который часто задают шеф-повару Роману Трусову. Эксперт рассказал, в какую воду необходимо класть картофель — в кипящую или холодную.

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Трусов объяснил, что обычно картошку кладут в холодную воду. Хотя возможно и засыпать клубни в кипящую воду, следует учесть, что высокая температура может негативно сказаться на структуре картофеля.

Варить картошку рекомендуется на небольшом огне. Сначала следует установить средний огонь, а после закипания уменьшить интенсивность нагрева. Таким образом можно сохранить цельность картошки и предотвратить ее переваривание или жесткость.

Оптимальная температура для варки картошки составляет примерно 95-98°C. Если вода ниже этой температуры, картошка будет долго вариться, а если выше — быстро размягчиться, пишет KP.RU.