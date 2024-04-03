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Очень вкусный клубничный пирог с желе без выпечки: этот рецепт должен быть у каждого

Как приготовить клубничный пирог с желе без выпечки

1:23
Еда

Этот простой пирог с клубникой и желе — идеальный сладкий десерт! Он легко готовится, при этом необходимо всего пять ингредиентов. Самая сложная часть приготовления — дождаться, пока желе застынет.

Как приготовить клубничный пирог с желе без выпечки
Фото: flickr.com by Brian J. Geiger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каждый сладкий кусочек этого клубничного пирога содержит всего 158 калорий.

В этом рецепте лучше всего использовать свежую клубнику, поскольку замороженные ягоды при оттаивании выделяют жидкость. Также при желании клубнику можно заменить другой ягодой, например, малиной, черникой или ежевикой.

Ингредиенты

  • коржи для выпечки (покупные),
  • 1 стакан холодной воды,
  • 1/2 стакана сахара,
  • 3 столовые ложки кукурузного крахмала,
  • 1 упаковка кулинарной смеси "Желе со вкусом клубники",
  • 340 г порезанной на четвертинки свежей клубники.

Приготовление

  1. Смешайте в кастрюле воду, сахар и кукурузный крахмал, готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока смесь не закипит и сахар не растворится. Снимите с огня и добавьте кулинарную смесь для желе. Остудите в течение 10-15 минут.
  2. Равномерно распределите нарезанную клубнику по коржу. Вылейте желейную смесь на клубнику, используя лопаточку, чтобы равномерно распределить её по поверхности.
  3. Ждите, пока желе не застынет (минимум 3-4 часа). 
Творожный торт с клубникой и желе без выпечки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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