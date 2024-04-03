Очень вкусный клубничный пирог с желе без выпечки: этот рецепт должен быть у каждого

Как приготовить клубничный пирог с желе без выпечки

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой пирог с клубникой и желе — идеальный сладкий десерт! Он легко готовится, при этом необходимо всего пять ингредиентов. Самая сложная часть приготовления — дождаться, пока желе застынет.

Фото: flickr.com by Brian J. Geiger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каждый сладкий кусочек этого клубничного пирога содержит всего 158 калорий.

В этом рецепте лучше всего использовать свежую клубнику, поскольку замороженные ягоды при оттаивании выделяют жидкость. Также при желании клубнику можно заменить другой ягодой, например, малиной, черникой или ежевикой.

Ингредиенты

коржи для выпечки (покупные),

1 стакан холодной воды,

1/2 стакана сахара,

3 столовые ложки кукурузного крахмала,

1 упаковка кулинарной смеси "Желе со вкусом клубники",

340 г порезанной на четвертинки свежей клубники.

Приготовление

Смешайте в кастрюле воду, сахар и кукурузный крахмал, готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока смесь не закипит и сахар не растворится. Снимите с огня и добавьте кулинарную смесь для желе. Остудите в течение 10-15 минут. Равномерно распределите нарезанную клубнику по коржу. Вылейте желейную смесь на клубнику, используя лопаточку, чтобы равномерно распределить её по поверхности. Ждите, пока желе не застынет (минимум 3-4 часа).