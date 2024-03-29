Соус барбекю с пивом: благодаря необычному ингредиенту получается очень ярким на вкус

Приготовление соуса барбекю с пивом — это простой и стильный способ придать мясным блюдам насыщенный аромат и яркий вкус.
Чтобы приготовить этот густой соус от сайта "Лайфхакер.ру", вам потребуются следующие ингредиенты:
— 1 столовая ложка растительного масла,
— 1 штука репчатого лука,
— 350 мл эля или любого другого пива,
— 50 г коричневого сахара,
— 170 г томатного соуса,
— 1 столовая ложка яблочного уксуса,
— 4 столовые ложки мёда,
— 1 чайная ложка молотого кумина,
— 2 чайные ложки молотого сушёного чеснока,
— чёрный молотый перец (по вкусу),
— соль (по вкусу).
Приготовление:
Вот и всё! Теперь у вас есть густой соус барбекю с пивными нотками. Вы можете использовать его для маринадов, приправы мясных блюд или просто подать его к грилю. Наслаждайтесь этим ароматным соусом, который добавит особый вкус вашим блюдам.
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