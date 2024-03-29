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Соус барбекю с пивом: благодаря необычному ингредиенту получается очень ярким на вкус

Соус барбекю с пивом: густой и пряный соус к мясу в американском стиле

1:40
Еда

Приготовление соуса барбекю с пивом — это простой и стильный способ придать мясным блюдам насыщенный аромат и яркий вкус.

Соус барбекю с пивом: густой и пряный соус к мясу в американском стиле
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Чтобы приготовить этот густой соус от сайта "Лайфхакер.ру", вам потребуются следующие ингредиенты:

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 штука репчатого лука,

— 350 мл эля или любого другого пива,

— 50 г коричневого сахара,

— 170 г томатного соуса,

— 1 столовая ложка яблочного уксуса,

— 4 столовые ложки мёда,

— 1 чайная ложка молотого кумина,

— 2 чайные ложки молотого сушёного чеснока,

— чёрный молотый перец (по вкусу),

— соль (по вкусу).

Приготовление:

  1. Разогрейте растительное масло на среднем огне в кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости.
  2. Добавьте пиво в кастрюлю. Когда пена перестанет подниматься, добавьте остальное пиво. Кипятите, пока объем не уменьшится вдвое.
  3. Влейте томатный соус, яблочный уксус, мёд, коричневый сахар, молотый кумин и сушёный чеснок в кастрюлю. Перемешивайте и варите на маленьком огне до получения желаемой густоты соуса.
  4. При желании добавьте черный молотый перец и соль для подчеркивания вкуса.
  5. Остудите соус немного, а затем можно пробить его блендером, чтобы получить более однородную текстуру.

Вот и всё! Теперь у вас есть густой соус барбекю с пивными нотками. Вы можете использовать его для маринадов, приправы мясных блюд или просто подать его к грилю. Наслаждайтесь этим ароматным соусом, который добавит особый вкус вашим блюдам.

Соус Барбекю к мясу. Вкусный пивной соус для ваших блюд
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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