Соус барбекю с пивом: благодаря необычному ингредиенту получается очень ярким на вкус

Соус барбекю с пивом: густой и пряный соус к мясу в американском стиле

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление соуса барбекю с пивом — это простой и стильный способ придать мясным блюдам насыщенный аромат и яркий вкус.

Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Чтобы приготовить этот густой соус от сайта "Лайфхакер.ру", вам потребуются следующие ингредиенты:

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 штука репчатого лука,

— 350 мл эля или любого другого пива,

— 50 г коричневого сахара,

— 170 г томатного соуса,

— 1 столовая ложка яблочного уксуса,

— 4 столовые ложки мёда,

— 1 чайная ложка молотого кумина,

— 2 чайные ложки молотого сушёного чеснока,

— чёрный молотый перец (по вкусу),

— соль (по вкусу).

Приготовление:

Разогрейте растительное масло на среднем огне в кастрюле. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до мягкости. Добавьте пиво в кастрюлю. Когда пена перестанет подниматься, добавьте остальное пиво. Кипятите, пока объем не уменьшится вдвое. Влейте томатный соус, яблочный уксус, мёд, коричневый сахар, молотый кумин и сушёный чеснок в кастрюлю. Перемешивайте и варите на маленьком огне до получения желаемой густоты соуса. При желании добавьте черный молотый перец и соль для подчеркивания вкуса. Остудите соус немного, а затем можно пробить его блендером, чтобы получить более однородную текстуру.

Вот и всё! Теперь у вас есть густой соус барбекю с пивными нотками. Вы можете использовать его для маринадов, приправы мясных блюд или просто подать его к грилю. Наслаждайтесь этим ароматным соусом, который добавит особый вкус вашим блюдам.