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Соус тартар с укропом: великолепно дополнит блюда из морепродуктов, а готовить его очень просто!

Соус тартар с укропом: идеальное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов

1:20
Еда

Ароматный соус тартар с добавлением свежего укропа — это прекрасное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов. Такой соус от сайта "Лайфхакер.ру" легко приготовить, и он отличается свежим и насыщенным вкусом.

Соус тартар с укропом: идеальное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся (на 3 порции):

  • 1 солёный огурей,
  • небольшой пучок свежего укропа,
  • 250 г майонеза,
  • 2 ст. л. лимонного сока,
  • 1/4 ч. л. молотого чёрного перца.

Приготовление

  1. Начните с того, что мелко нарежьте соленый огурец и свежий укроп.
  2. Затем смешайте нарезанные ингредиенты с майонезом.
  3. Добавьте свежевыжатый лимонный сок и немного молотого чёрного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
  4. Поместите готовый соус тартар в холодильник на протяжении минимум одного часа, чтобы ароматы соединились и соус остыл и загустел. После этого он будет готов к подаче.

Соус тартар с укропом отлично сочетается с различными видами рыбы и морепродуктов. Положите его на блюдо рядом с главным ингредиентом или используйте его в качестве заправки. Насладитесь вкусом ароматного соуса тартар с укропом вместе со своими любимыми блюдами из рыбы и морепродуктов. Приятного аппетита!

Соус Тартар. Быстрый рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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