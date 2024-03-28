Соус тартар с укропом: великолепно дополнит блюда из морепродуктов, а готовить его очень просто!

Соус тартар с укропом: идеальное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный соус тартар с добавлением свежего укропа — это прекрасное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов. Такой соус от сайта "Лайфхакер.ру" легко приготовить, и он отличается свежим и насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся (на 3 порции):

1 солёный огурей,

небольшой пучок свежего укропа,

250 г майонеза,

2 ст. л. лимонного сока,

1/4 ч. л. молотого чёрного перца.

Приготовление

Начните с того, что мелко нарежьте соленый огурец и свежий укроп. Затем смешайте нарезанные ингредиенты с майонезом. Добавьте свежевыжатый лимонный сок и немного молотого чёрного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались. Поместите готовый соус тартар в холодильник на протяжении минимум одного часа, чтобы ароматы соединились и соус остыл и загустел. После этого он будет готов к подаче.

Соус тартар с укропом отлично сочетается с различными видами рыбы и морепродуктов. Положите его на блюдо рядом с главным ингредиентом или используйте его в качестве заправки. Насладитесь вкусом ароматного соуса тартар с укропом вместе со своими любимыми блюдами из рыбы и морепродуктов. Приятного аппетита!