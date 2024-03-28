Соус тартар с укропом: великолепно дополнит блюда из морепродуктов, а готовить его очень просто!

Ароматный соус тартар с добавлением свежего укропа — это прекрасное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов. Такой соус от сайта "Лайфхакер.ру" легко приготовить, и он отличается свежим и насыщенным вкусом.
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Для приготовления вам понадобятся (на 3 порции):
1 солёный огурей,
небольшой пучок свежего укропа,
250 г майонеза,
2 ст. л. лимонного сока,
1/4 ч. л. молотого чёрного перца.
Приготовление
Начните с того, что мелко нарежьте соленый огурец и свежий укроп.
Затем смешайте нарезанные ингредиенты с майонезом.
Добавьте свежевыжатый лимонный сок и немного молотого чёрного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
Поместите готовый соус тартар в холодильник на протяжении минимум одного часа, чтобы ароматы соединились и соус остыл и загустел. После этого он будет готов к подаче.
Соус тартар с укропом отлично сочетается с различными видами рыбы и морепродуктов. Положите его на блюдо рядом с главным ингредиентом или используйте его в качестве заправки. Насладитесь вкусом ароматного соуса тартар с укропом вместе со своими любимыми блюдами из рыбы и морепродуктов. Приятного аппетита!
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