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Молочный соус к куриному мясу: простые ингредиенты и приготовление

Белый соус для курицы: его нежный сливочный вкус отлично дополняет мясо

1:28
Еда

Белый соус идеально подходит к курице и является одним из наиболее распространенных соусов, которые подаются к различным сортам мяса. Он обладает нежным и сливочным вкусом, который не только не перебивает вкус мяса, но и прекрасно его дополняет.

Белый соус для курицы: его нежный сливочный вкус отлично дополняет мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому, если вы решили подать белый соус к курице, вы сделали правильный выбор. Приготовление белого соуса для курицы от petelinka.ruочень простое и не требует сложных ингредиентов. Вам понадобятся всего четыре продукта — молоко, мука, сливочное масло и специи. Вероятно, все эти продукты у вас уже есть в холодильнике, поэтому вы можете приступить к приготовлению соуса прямо сейчас.

Ингредиенты:

  • 300 мл молока,
  • 50 г сливочного масла,
  • 1 ст. л. муки,
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала следует растопить сливочное масло на среднем огне, затем добавить муку и обжарить около минуты.
  2. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, и довести до кипения. Кипятить соус в течение 2 минут, затем приправить его солью и перцем по вкусу.
  3. Готовый белый соус рекомендуется подавать немедленно, так как с остыванием он начинает быстро загущаться.

Приготовление белого соуса для курицы не только просто, но и добавляет разнообразия и вкуса вашему блюду. Попробуйте его приготовить и насладитесь великолепной гармонией вкусов в сочетании с нежной курицей.

Сливочный соус. Простые рецепты от wowfood.club
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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