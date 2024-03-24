Молочный соус к куриному мясу: простые ингредиенты и приготовление

Белый соус для курицы: его нежный сливочный вкус отлично дополняет мясо

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Белый соус идеально подходит к курице и является одним из наиболее распространенных соусов, которые подаются к различным сортам мяса. Он обладает нежным и сливочным вкусом, который не только не перебивает вкус мяса, но и прекрасно его дополняет.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому, если вы решили подать белый соус к курице, вы сделали правильный выбор. Приготовление белого соуса для курицы от petelinka.ruочень простое и не требует сложных ингредиентов. Вам понадобятся всего четыре продукта — молоко, мука, сливочное масло и специи. Вероятно, все эти продукты у вас уже есть в холодильнике, поэтому вы можете приступить к приготовлению соуса прямо сейчас.

Ингредиенты:

300 мл молока,

50 г сливочного масла,

1 ст. л. муки,

соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала следует растопить сливочное масло на среднем огне, затем добавить муку и обжарить около минуты. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, и довести до кипения. Кипятить соус в течение 2 минут, затем приправить его солью и перцем по вкусу. Готовый белый соус рекомендуется подавать немедленно, так как с остыванием он начинает быстро загущаться.

Приготовление белого соуса для курицы не только просто, но и добавляет разнообразия и вкуса вашему блюду. Попробуйте его приготовить и насладитесь великолепной гармонией вкусов в сочетании с нежной курицей.