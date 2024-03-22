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Простой соус из томатной пасты: прекрасно сочетается с блюдами из картофеля и мяса

Соус из томатной пасты: отлично подходит для мяса и картошки фри

1:31
Еда

Представляем вам рецепт универсального соуса из томатной пасты, который подойдет для всех ваших блюд из мяса и овощей.

Соус из томатной пасты: отлично подходит для мяса и картошки фри
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain

Этот соус от сайта Kedem.ru прост в приготовлении, которое займёт немного времени, но добавит неповторимый вкус вашим блюдам.

Итак, для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 мл воды,

— 4 столовые ложки томатной пасты,

— 10-12 штук горошка чёрного перца,

— 5-7 штук гвоздики,

— 2 столовые ложки сахара,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 щепотка паприки.

Приготовление

  1. Для начала в сотейнике смешайте томатную пасту с водой.
  2. Затем добавьте соль, сахар и специи — черный перец горошком и гвоздику. Хорошо всё перемешайте.
  3. Теперь нужно уварить соус на среднем огне примерно 20-23 минут, помешивая время от времени. В это время соус будет становиться гуще и приобретёт более насыщенный вкус.
  4. После того, как соус сварится, остудите его и процедите через сито для удаления оставшихся крупных частиц.
  5. Затем перелейте соус в соусницу или другую удобную емкость для подачи на стол.

Ваш универсальный томатный соус из томатной пасты готов! Теперь вы можете использовать его для заправки картофеля фри, приготовления соусов к мясу, овощам или пицце. Попробуйте добавить свои любимые специи или травы, чтобы придать соусу особый аромат и вкус.

Томатный соус за 5 минут. Простой рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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