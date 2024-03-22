Простой соус из томатной пасты: прекрасно сочетается с блюдами из картофеля и мяса

Представляем вам рецепт универсального соуса из томатной пасты, который подойдет для всех ваших блюд из мяса и овощей.
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Этот соус от сайта Kedem.ru прост в приготовлении, которое займёт немного времени, но добавит неповторимый вкус вашим блюдам.
Итак, для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 200 мл воды,
— 4 столовые ложки томатной пасты,
— 10-12 штук горошка чёрного перца,
— 5-7 штук гвоздики,
— 2 столовые ложки сахара,
— 1 чайная ложка соли,
— 1 щепотка паприки.
Приготовление
Для начала в сотейнике смешайте томатную пасту с водой.
Затем добавьте соль, сахар и специи — черный перец горошком и гвоздику. Хорошо всё перемешайте.
Теперь нужно уварить соус на среднем огне примерно 20-23 минут, помешивая время от времени. В это время соус будет становиться гуще и приобретёт более насыщенный вкус.
После того, как соус сварится, остудите его и процедите через сито для удаления оставшихся крупных частиц.
Затем перелейте соус в соусницу или другую удобную емкость для подачи на стол.
Ваш универсальный томатный соус из томатной пасты готов! Теперь вы можете использовать его для заправки картофеля фри, приготовления соусов к мясу, овощам или пицце. Попробуйте добавить свои любимые специи или травы, чтобы придать соусу особый аромат и вкус.
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