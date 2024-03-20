Медово-горчичный соус с добавлением чеснока: можно подавать с сэндвичами или использовать как заправку для салатов

Медово-горчичный соус: пошаговый рецепт

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Медово-горчичный соус, приготовленный из дижонской горчицы, красного винного уксуса и мёда, подойдёт к любому блюду.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы планируете устроить домашнюю вечеринку, то этот соус обязательно впечатлит всех ваших гостей. Мёд и горчица прекрасно сочетаются друг с другом, такой соус можно подавать с сэндвичами.

Если вы хотите сделать этот соус более пикантным, то можно посыпать его хлопьями красного перца чили. Соус также можно использовать как заправку для салата.

Ингредиенты

2,5 стакана дижонской горчицы

1 мелко нарезанный зубчик чеснока

1/2 столовой ложки мёда

1 чайная ложка оливкового масла

1/2 столовой ложки красного винного уксуса

1 щепотка соли

2 щепотки молотого чёрного перца

Приготовление

Смешайте дижонскую горчицу, красный винный уксус, чеснок, соль, мёд, чёрный перец и оливковое масло. Тщательно взбейте ингредиенты до однородной массы. Храните соус в чистой банке в холодильнике до 7 дней. Используйте по желанию.