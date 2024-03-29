Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Настя — не из доступных и дешевых женщин": телеведущий прокомментировал роман с Волочковой
Тренер Скоблова рассказала, как похудеть на силовых тренировках
Ларов: Россия готова помочь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Эффективные методы удаления волос на лице: от бритья до лазерной эпиляции
Лавров: в начале апреля состоится встреча с послами мирового большинства
Лавров: Запад хочет привлечь страны "глобального Юга" к прямому геноциду
INAH: археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему в городе Тлателолко
Сергей Лавров: Макрон словами об отправке контингента на Украину хочет отвлечь внимание от проблем
AAI: Продажа половины новых автомобилей к 2030 году должна быть электрическими или гибридными
Гречка с мексиканской смесью: простой в приготовлении и очень полезный гарнир, который радует глаз

Гречка с мексиканской смесью: прекрасный постный гарнир или самостоятельное блюдо

1:24
Еда

Просто приготовить гарнир из гречки с мексиканской смесью — отличный выбор для разнообразия вашего повседневного рациона. В этом рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно ингредиентов, чтобы приготовить четыре порции, и приготовление займёт совсем немного времени.

Гречка с мексиканской смесью: прекрасный постный гарнир или самостоятельное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Breville USA is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 250 г гречки,

— 500 мл воды,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 штукa репчатого лука,

— 400 г мексиканской замороженной овощной смеси,

— соль по вкусу,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте гречку, чтобы удалить излишки крахмала, затем положите её в кастрюлю и добавьте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут.
  2. На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Добавьте нарезанный лук и замороженную мексиканскую овощную смесь. Обжарьте их, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут.
  3. Добавьте сваренную гречку в сковороду с овощами, хорошо перемешайте и продолжайте готовить еще 2-3 минуты.
  4. Посолите и поперчите гарнир по вкусу.

Готово! Гречка с мексиканской смесью готова к подаче. Этот гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой или может быть самостоятельным блюдом. Насладитесь этим простым и вкусным сочетанием гречки с яркими овощами.

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ВКУС!★ ГРЕЧКА С МЕКСИКАНСКОЙ СМЕСЬЮ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Роман Капаклы из "Дом-2" отреагировал на беременность Мусульбес: страх
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова ВСУ смогут оборонять Харьков, только прикрываясь мирным населением Дмитрий Плотников "Стеллантис" нашёл способ вернуть "Ситроены" в РФ. В выгоде все Любовь Степушова
Невероятно красивая и многоцветная: рассказываем рекомендации по выращиванию герани
Пару минут в день хватит: стало известно, чем так полезна планка
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Последние материалы
Лавров: невязчивые заявления о непричастности Украины к теракту в "Крокусе" вызывают подозрения
С начала октября вступает в силу единый полис ОСАГО для России и Беларуси
Лавров заявил, что США не выступили против резолюции из-за необходимости сохранить лицо перед общественностью
Стоимость квадратного метра в России будет расти
Что должно быть в аптечке у дачника?
Кинологи назвали основные ошибки на прогулке с собакой
Цветная капуста в кисло-сладком соусе: вкусный рецепт для тех, кто постится
Проблема потемнения подмышек: причины и методы борьбы
The Guardian: бывшего главу футбола Китая Сюань приговорили к пожизненному сроку
Дошутился: у Галкина* закончились деньги, теперь летает только экономом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников