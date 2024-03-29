Гречка с мексиканской смесью: простой в приготовлении и очень полезный гарнир, который радует глаз

Гречка с мексиканской смесью: прекрасный постный гарнир или самостоятельное блюдо

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Просто приготовить гарнир из гречки с мексиканской смесью — отличный выбор для разнообразия вашего повседневного рациона. В этом рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно ингредиентов, чтобы приготовить четыре порции, и приготовление займёт совсем немного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Breville USA is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 250 г гречки,

— 500 мл воды,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 штукa репчатого лука,

— 400 г мексиканской замороженной овощной смеси,

— соль по вкусу,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте гречку, чтобы удалить излишки крахмала, затем положите её в кастрюлю и добавьте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут. На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Добавьте нарезанный лук и замороженную мексиканскую овощную смесь. Обжарьте их, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Добавьте сваренную гречку в сковороду с овощами, хорошо перемешайте и продолжайте готовить еще 2-3 минуты. Посолите и поперчите гарнир по вкусу.

Готово! Гречка с мексиканской смесью готова к подаче. Этот гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой или может быть самостоятельным блюдом. Насладитесь этим простым и вкусным сочетанием гречки с яркими овощами.