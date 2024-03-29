Гречка с мексиканской смесью: простой в приготовлении и очень полезный гарнир, который радует глаз

Просто приготовить гарнир из гречки с мексиканской смесью — отличный выбор для разнообразия вашего повседневного рациона. В этом рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" достаточно ингредиентов, чтобы приготовить четыре порции, и приготовление займёт совсем немного времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Breville USA is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 250 г гречки,
— 500 мл воды,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 1 штукa репчатого лука,
— 400 г мексиканской замороженной овощной смеси,
— соль по вкусу,
— молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Промойте гречку, чтобы удалить излишки крахмала, затем положите её в кастрюлю и добавьте воду. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите под крышкой 15-20 минут.
На среднем огне разогрейте растительное масло в сковороде. Добавьте нарезанный лук и замороженную мексиканскую овощную смесь. Обжарьте их, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут.
Добавьте сваренную гречку в сковороду с овощами, хорошо перемешайте и продолжайте готовить еще 2-3 минуты.
Посолите и поперчите гарнир по вкусу.
Готово! Гречка с мексиканской смесью готова к подаче. Этот гарнир отлично сочетается с мясом, рыбой или может быть самостоятельным блюдом. Насладитесь этим простым и вкусным сочетанием гречки с яркими овощами.
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