Суп с гречкой и сушёными грибами: за этот ароматный супчик домашние скажут вам "спасибо"

Представляем вам рецепт супа с сушёными грибами и гречкой, который обязательно понравится вам своим удивительным ароматом и ярким вкусом. Этот суп от сайта "Лайфхакер.ру" готовится из свежих и натуральных ингредиентов, которые вместе создают богатый и насыщенный вкус.
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Количество порций: 6
Ингредиенты:
— 30-40 г сушёных лесных грибов,
— 3 картофелины,
— 1 репчатый лук,
— 1 морковка,
— 1 500 мл воды + дополнительно для замачивания грибов,
— 2-3 столовые ложки гречки,
— 2 столовых ложки растительного масла,
— соль по вкусу,
— перец чёрный молотый по вкусу.
Приготовление:
Промойте сушёные грибы, чтобы удалить песок и другие загрязнения. Затем залейте их горячей водой и оставьте на 30 минут для замачивания.
Откиньте грибы на дуршлаг, но не выливайте жидкость от замачивания.
Нарежьте грибы на кусочки, если они не слишком большие, или просто переложите их в кастрюлю.
Нарежьте картофель средними кубиками, лук — мелко, морковь — натрите на крупной тёрке.
В большую кастрюлю добавьте жидкость от грибов и горячую воду. Приведите кипение.
Положите в кастрюлю картофель, грибы и промытую гречку. Варите 10-15 минут.
Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Переложите их в кастрюлю с супом, добавьте соль и поперчите. Держите на огне ещё 5-10 минут.
Готовый суп с сушёными грибами и гречкой готов к подаче. Приятного аппетита!
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