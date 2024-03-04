Суп с гречкой и сушёными грибами: за этот ароматный супчик домашние скажут вам "спасибо"

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Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса

1:38
Еда

Представляем вам рецепт супа с сушёными грибами и гречкой, который обязательно понравится вам своим удивительным ароматом и ярким вкусом. Этот суп от сайта "Лайфхакер.ру" готовится из свежих и натуральных ингредиентов, которые вместе создают богатый и насыщенный вкус.

Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Количество порций: 6

Ингредиенты:

— 30-40 г сушёных лесных грибов,

— 3 картофелины,

— 1 репчатый лук,

— 1 морковка,

— 1 500 мл воды + дополнительно для замачивания грибов,

— 2-3 столовые ложки гречки,

— 2 столовых ложки растительного масла,

— соль по вкусу,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте сушёные грибы, чтобы удалить песок и другие загрязнения. Затем залейте их горячей водой и оставьте на 30 минут для замачивания.
  2. Откиньте грибы на дуршлаг, но не выливайте жидкость от замачивания.
  3. Нарежьте грибы на кусочки, если они не слишком большие, или просто переложите их в кастрюлю.
  4. Нарежьте картофель средними кубиками, лук — мелко, морковь — натрите на крупной тёрке.
  5. В большую кастрюлю добавьте жидкость от грибов и горячую воду. Приведите кипение.
  6. Положите в кастрюлю картофель, грибы и промытую гречку. Варите 10-15 минут.
  7. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Переложите их в кастрюлю с супом, добавьте соль и поперчите. Держите на огне ещё 5-10 минут.

Готовый суп с сушёными грибами и гречкой готов к подаче. Приятного аппетита!

Простой и Быстрый СУП с Гречкой и Грибами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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