Суп с гречкой и сушёными грибами: за этот ароматный супчик домашние скажут вам "спасибо"

Суп с сушёными грибами и гречкой: потрясающе ароматное первое без мяса

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт супа с сушёными грибами и гречкой, который обязательно понравится вам своим удивительным ароматом и ярким вкусом. Этот суп от сайта "Лайфхакер.ру" готовится из свежих и натуральных ингредиентов, которые вместе создают богатый и насыщенный вкус.

Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Количество порций: 6

Ингредиенты:

— 30-40 г сушёных лесных грибов,

— 3 картофелины,

— 1 репчатый лук,

— 1 морковка,

— 1 500 мл воды + дополнительно для замачивания грибов,

— 2-3 столовые ложки гречки,

— 2 столовых ложки растительного масла,

— соль по вкусу,

— перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление:

Промойте сушёные грибы, чтобы удалить песок и другие загрязнения. Затем залейте их горячей водой и оставьте на 30 минут для замачивания. Откиньте грибы на дуршлаг, но не выливайте жидкость от замачивания. Нарежьте грибы на кусочки, если они не слишком большие, или просто переложите их в кастрюлю. Нарежьте картофель средними кубиками, лук — мелко, морковь — натрите на крупной тёрке. В большую кастрюлю добавьте жидкость от грибов и горячую воду. Приведите кипение. Положите в кастрюлю картофель, грибы и промытую гречку. Варите 10-15 минут. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Переложите их в кастрюлю с супом, добавьте соль и поперчите. Держите на огне ещё 5-10 минут.

Готовый суп с сушёными грибами и гречкой готов к подаче. Приятного аппетита!