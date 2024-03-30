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Очень вкусные запечённые шампиньоны с сырно-чесночной начинкой: идеальная закуска для праздничного стола

Шампиньоны с сырно-чесночной начинкой: запекаем в духовке

1:40
Еда

Фаршированные сырно-чесночной начинкой грибы — идеальная закуска, в том числе и для праздничного стола. Также такие грибы подойдут и в качестве гарнира к ужину, особенно если вы вегетарианец.

Шампиньоны с сырно-чесночной начинкой: запекаем в духовке
Фото: flickr.com by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 20 серых шампиньонов кремини,
  • 2 столовые ложки сливочного масла,
  • 2 измельчённых зубчика чеснока,
  • 1/2 средней луковицы, мелко нарезанной,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 113 г сливочного сыра, размягчённого,
  • ⅓ стакана сыра пармезан, натёртого на тёрке,
  • ⅓ стакана орехов пекан, крупно нарезанных,
  • 1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки и еще немного для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень небольшим количеством оливкового масла. У грибов удалите ножки, мелко нарежьте их и отложите в сторону.
  2. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные ножки грибов и потушите 5 минут. Добавьте лук, чеснок, соль и перец и готовьте еще 1-2 минуты, пока лук не станет мягким. Переложите грибную смесь в миску и дайте ей немного остыть.
  3. В миску добавьте сливочный сыр, пармезан (оставьте 1 столовую ложку), петрушку и орехи пекан (оставьте 1 столовую ложку). Перемешайте до однородного состояния.
  4. Наполните шляпки грибов сырной начинкой и равномерно посыпьте верхушки оставшимся пармезаном и нарезанными орехами пекан.
  5. Выпекайте 20-25 минут. Украсьте дополнительно петрушкой.
Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке с сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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