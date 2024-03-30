Очень вкусные запечённые шампиньоны с сырно-чесночной начинкой: идеальная закуска для праздничного стола

Фаршированные сырно-чесночной начинкой грибы — идеальная закуска, в том числе и для праздничного стола. Также такие грибы подойдут и в качестве гарнира к ужину, особенно если вы вегетарианец.
Фото: flickr.com by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
20 серых шампиньонов кремини,
2 столовые ложки сливочного масла,
2 измельчённых зубчика чеснока,
1/2 средней луковицы, мелко нарезанной,
1/2 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
113 г сливочного сыра, размягчённого,
⅓ стакана сыра пармезан, натёртого на тёрке,
⅓ стакана орехов пекан, крупно нарезанных,
1/4 стакана мелко нарезанной свежей петрушки и еще немного для украшения.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень небольшим количеством оливкового масла. У грибов удалите ножки, мелко нарежьте их и отложите в сторону.
Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные ножки грибов и потушите 5 минут. Добавьте лук, чеснок, соль и перец и готовьте еще 1-2 минуты, пока лук не станет мягким. Переложите грибную смесь в миску и дайте ей немного остыть.
В миску добавьте сливочный сыр, пармезан (оставьте 1 столовую ложку), петрушку и орехи пекан (оставьте 1 столовую ложку). Перемешайте до однородного состояния.
Наполните шляпки грибов сырной начинкой и равномерно посыпьте верхушки оставшимся пармезаном и нарезанными орехами пекан.
Выпекайте 20-25 минут. Украсьте дополнительно петрушкой.
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Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке с сыром
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