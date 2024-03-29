Густой сливочный черничный смузи с добавлением семян льна: как приготовить вкусный и полезный напиток

Этот сливочный черничный смузи не только сладкий и вкусный, он полон витаминов, питательных веществ и антиоксидантов. Черника - очень полезная ягода, в ней очень много антиоксидантов и фитонутриентов. Они помогают бороться с онкологией, снижают кровяное давление и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
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Ингредиенты:
Черника.
Банан: источник калия и магния, которые необходимы для здоровья сердца и пищеварительной системы.
Кокосовая вода: идеально утоляет жажду и богата электролитами, витаминами и минералами.
Греческий йогурт: густой и сливочный, содержит белок, который насытит вас, а также кальций, необходимый для построения костей.
Семена льна: богаты белком, клетчаткой и полезными для сердца кислотами омега-3, они также помогают сделать смузи более густым
Приготовление:
Измельчите все ингредиенты в блендере. Через 30 секунд вы получите густой, холодный и вкусный коктейль.
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