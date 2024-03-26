Домашняя колбаса из куриной грудки: сливки в составе придают продукту особую нежность и сочность

Домашняя колбаса из куриной грудки: натуральная, вкусная, в разы вкуснее магазинной

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт домашней колбасы из куриной грудки. Это быстрое и лёгкое блюдо, которое будет очень приятным на вкус.

Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главное преимущество этого рецепта от RussianFood.com — минимальное количество продуктов. Вы сможете приготовить нежную и ароматную колбасу всего за полчаса.

Вот что вам понадобится для приготовления колбасы на 4 порции:

— 600 г куриных грудок или готового куриного филе,

— 200 мл сливок 10%,

— 2 яйца,

— 2 столовые ложки крахмала,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка специй на ваш выбор.

Давайте перейдем к приготовлению:

Нарежьте куриную грудку на небольшие кусочки и поместите в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчите грудку до состояния фарша. В фарш добавьте яйца и влейте сливки. Посолите и добавьте специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Добавьте крахмал в фарш и снова перемешайте, чтобы всё было хорошо соединено. Разложите фарш на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Сформируйте колбасу, аккуратно скрутив её в толстую трубочку. Обвяжите концы нитками, чтобы колбаса сохраняла форму. Поставьте противень с колбасой в разогретую духовку на 180 градусов Цельсия на 25-30 минут. Колбаса должна приобрести золотистый оттенок. Остудите колбасу перед тем как подавать её к столу. Затем снимите нитки и нарежьте колбасу на тонкие ломтики.

Домашняя колбаса из куриной грудки готова к подаче. Вы можете подавать ее как самостоятельное блюдо или использовать в качестве начинки для бутербродов или сэндвичей. Приятного аппетита!