Яблочный чай корицей и с мёдом: кожица с фруктов придаёт напитку бесподобный аромат

Яблочный чай с мёдом и корицей: никто не останется равнодушным к его волшебному аромату

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Рады представить вам рецепт вкусного и полезного яблочного чая с мёдом. Этот напиток от сайта "Лайфхакер" отлично подходит для согревания в холодное время года и прохладной весной, и имеет освежающий вкус с нотками сладости.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

5 яблок,

1 литр воды,

1-2 ч. л. мёда,

4 пакетика чёрного чая,

1-2 палочки корицы.

Вот как приготовить этот чай:

В большой кастрюле доведите воду до кипения. Очистите яблоки от кожуры. Погрузите чайные пакетики и яблочные шкурки в кипящую воду. Добавьте мёд и корицу. Количество мёда можно регулировать по своему вкусу. Уменьшите огонь и варите чай при слабом кипении не менее 5 минут, чтобы выделиться аромат и вкус яблок. Удалите яблочные шкурки и чайные пакетики. Сразу же разлейте напиток по чашкам и наслаждайтесь!

Теперь вы можете наслаждаться ароматным и полезным яблочным чаем с мёдом. Этот напиток отлично подходит для создания уютной атмосферы и освежения в любое время года. Приятного аппетита!