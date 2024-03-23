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Яблочный чай корицей и с мёдом: кожица с фруктов придаёт напитку бесподобный аромат

Яблочный чай с мёдом и корицей: никто не останется равнодушным к его волшебному аромату

1:10
Еда

Рады представить вам рецепт вкусного и полезного яблочного чая с мёдом. Этот напиток от сайта "Лайфхакер" отлично подходит для согревания в холодное время года и прохладной весной, и имеет освежающий вкус с нотками сладости.

Яблочный чай с мёдом и корицей: никто не останется равнодушным к его волшебному аромату
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 5 яблок,
  • 1 литр воды,
  • 1-2 ч. л. мёда,
  • 4 пакетика чёрного чая,
  • 1-2 палочки корицы.

Вот как приготовить этот чай:

  1. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Очистите яблоки от кожуры.
  2. Погрузите чайные пакетики и яблочные шкурки в кипящую воду. Добавьте мёд и корицу. Количество мёда можно регулировать по своему вкусу.
  3. Уменьшите огонь и варите чай при слабом кипении не менее 5 минут, чтобы выделиться аромат и вкус яблок.
  4. Удалите яблочные шкурки и чайные пакетики. Сразу же разлейте напиток по чашкам и наслаждайтесь!

Теперь вы можете наслаждаться ароматным и полезным яблочным чаем с мёдом. Этот напиток отлично подходит для создания уютной атмосферы и освежения в любое время года. Приятного аппетита!

Чай с яблоком и корицей || Рецепт || Как приготовить?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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