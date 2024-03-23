Яблочный чай корицей и с мёдом: кожица с фруктов придаёт напитку бесподобный аромат

Рады представить вам рецепт вкусного и полезного яблочного чая с мёдом. Этот напиток от сайта "Лайфхакер" отлично подходит для согревания в холодное время года и прохладной весной, и имеет освежающий вкус с нотками сладости.
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
5 яблок,
1 литр воды,
1-2 ч. л. мёда,
4 пакетика чёрного чая,
1-2 палочки корицы.
Вот как приготовить этот чай:
В большой кастрюле доведите воду до кипения. Очистите яблоки от кожуры.
Погрузите чайные пакетики и яблочные шкурки в кипящую воду. Добавьте мёд и корицу. Количество мёда можно регулировать по своему вкусу.
Уменьшите огонь и варите чай при слабом кипении не менее 5 минут, чтобы выделиться аромат и вкус яблок.
Удалите яблочные шкурки и чайные пакетики. Сразу же разлейте напиток по чашкам и наслаждайтесь!
Теперь вы можете наслаждаться ароматным и полезным яблочным чаем с мёдом. Этот напиток отлично подходит для создания уютной атмосферы и освежения в любое время года. Приятного аппетита!
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Чай с яблоком и корицей || Рецепт || Как приготовить?
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