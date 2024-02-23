Грейпфрутовый сбитень: напиток, который идеально подходит для зимних выходных

Грейпфрутовый сбитень: горячий ароматный напиток для зимних выходных

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Грейпфрутовый сбитень — согревающий напиток от сайта "Гастроном.ру", созданный для наслаждения и тепла, когда вы греетесь под пледом. К тому же, сочетание грейпфрута и мёда является отличным средством для профилактики простудных заболеваний. Мёд также является более полезной альтернативой сахару, так как содержит полезные микроэлементы.

Фото: commons.wikimedia.org by Missvain is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты на 2 порции:

— 1,5 грейпфрута,

— 2-3 чайные ложки мёда,

— 2 гвоздики,

— 2 палочки корицы + для подачи,

— 2 веточки мяты.

Рецепт приготовления:

Шаг 1: Выжмите сок из одного грейпфрута. В небольшой кастрюле добавьте 300 мл воды, гвоздику и корицу, и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, добавьте мёд и мяту, и кипятите 2-3 минуты.

Шаг 2: Процедите отвар, добавьте грейпфрутовый сок, размешайте и разлейте в чашки. Подавайте сбитень горячим или тёплым, украсив тонкими ломтиками грейпфрута и палочками корицы. Наслаждайтесь грейпфрутовым сбитнем!