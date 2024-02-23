Грейпфрутовый сбитень: напиток, который идеально подходит для зимних выходных

Грейпфрутовый сбитень — согревающий напиток от сайта "Гастроном.ру", созданный для наслаждения и тепла, когда вы греетесь под пледом. К тому же, сочетание грейпфрута и мёда является отличным средством для профилактики простудных заболеваний. Мёд также является более полезной альтернативой сахару, так как содержит полезные микроэлементы.
Ингредиенты на 2 порции:
— 1,5 грейпфрута,
— 2-3 чайные ложки мёда,
— 2 гвоздики,
— 2 палочки корицы + для подачи,
— 2 веточки мяты.
Рецепт приготовления:
Шаг 1: Выжмите сок из одного грейпфрута. В небольшой кастрюле добавьте 300 мл воды, гвоздику и корицу, и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, добавьте мёд и мяту, и кипятите 2-3 минуты.
Шаг 2: Процедите отвар, добавьте грейпфрутовый сок, размешайте и разлейте в чашки. Подавайте сбитень горячим или тёплым, украсив тонкими ломтиками грейпфрута и палочками корицы. Наслаждайтесь грейпфрутовым сбитнем!
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете