Согревающий мятно-имбирный напиток: идеально для холодных зимних дней

Зимний мятно-имбирный напиток: отлично согревает и укрепляет иммунитет

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний мятно-имбирный напиток — отличный способ согреться в холодные дни и укрепить иммунную систему. Этот напиток, приготовленный по рецепту сайта "Еда.ру", легко приготовить, и, что самое главное, он имеет множество полезных свойств.

Фото: flickr.com by verchmarco is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

имбирь (50 г),

лимон (0,3 шт.),

свежая мята (2 веточки),

цветы ромашки (1 столовая ложка),

сушёный шиповник (1 столовая ложка),

вода (0,8 л).

Как приготовить этот вкусный согревающий напиток:

Нарежьте имбирь на тонкие ломтики и нарежьте лимон на кружочки. В чайник положите нарезанный имбирь и свежую мяту. Добавьте цветы ромашки и сушёный шиповник в чайник. Залейте все горячей водой, нагретой до температуры около 80 градусов. Оставьте настояться в течение 15 минут. При подаче напитка, можно разбавить его кипятком, чтобы регулировать насыщенность вкуса под свои предпочтения.

Теперь ваш зимний мятно-имбирный напиток готов к употреблению. Он прекрасно согревает в холодное время года и восстанавливает иммунитет. Наслаждайтесь этим восхитительным напитком!