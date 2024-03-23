Маринад для курицы с горчицей, мёдом и паприкой: гарантирует получение сочного, румяного мяса

Горчичный маринад для курицы: мёд и специи придают ему изысканность

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринад из горчицы и мёда отлично подходит для приготовления сочной и ароматной курицы. Рецептом поделился сайт Kedem.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

1/3 стакана горчицы,

1/4 стакана мёда,

1 столовая ложка растительного масла,

0,5 чайной ложки молотой паприки,

0,5 чайной ложки куркумы,

0,5 ложки чесночного порошка,

0,5 чайной ложки соли,

0,5 чайной ложки молотого чёрного перца,

1/4 чайной ложки перца чили,

1/4 чайной ложки молотого имбиря

700-800 г куриного мяса.

Приготовление

Для того чтобы приготовить маринад, все ингредиенты необходимо смешать в большой миске. Добавить куриное мясо и тщательно перемешать руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек мяса. Затем миску с мясом и маринадом нужно накрыть плёнкой и поставить в холодильник на минимум 1 час, а лучше на ночь, чтобы мясо максимально насытилось ароматами и вкусом маринада. После маринования курицу можно приготовить на гриле, на сковороде или в духовке до готовности. Вынуть мясо из маринада и жарить или запекать, периодически переворачивая, до получения золотистой корочки.

Готовую курицу можно подать с любимым гарниром и дополнить соусом, приготовленным из оставшегося маринада.