Маринад для курицы с горчицей, мёдом и паприкой: гарантирует получение сочного, румяного мяса

Маринад из горчицы и мёда отлично подходит для приготовления сочной и ароматной курицы. Рецептом поделился сайт Kedem.ru.
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Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
1/3 стакана горчицы,
1/4 стакана мёда,
1 столовая ложка растительного масла,
0,5 чайной ложки молотой паприки,
0,5 чайной ложки куркумы,
0,5 ложки чесночного порошка,
0,5 чайной ложки соли,
0,5 чайной ложки молотого чёрного перца,
1/4 чайной ложки перца чили,
1/4 чайной ложки молотого имбиря
700-800 г куриного мяса.
Приготовление
Для того чтобы приготовить маринад, все ингредиенты необходимо смешать в большой миске.
Добавить куриное мясо и тщательно перемешать руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек мяса.
Затем миску с мясом и маринадом нужно накрыть плёнкой и поставить в холодильник на минимум 1 час, а лучше на ночь, чтобы мясо максимально насытилось ароматами и вкусом маринада.
После маринования курицу можно приготовить на гриле, на сковороде или в духовке до готовности. Вынуть мясо из маринада и жарить или запекать, периодически переворачивая, до получения золотистой корочки.
Готовую курицу можно подать с любимым гарниром и дополнить соусом, приготовленным из оставшегося маринада.
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