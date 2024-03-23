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Маринад для курицы с горчицей, мёдом и паприкой: гарантирует получение сочного, румяного мяса

Горчичный маринад для курицы: мёд и специи придают ему изысканность

1:28
Еда

Маринад из горчицы и мёда отлично подходит для приготовления сочной и ароматной курицы. Рецептом поделился сайт Kedem.ru.

Горчичный маринад для курицы: мёд и специи придают ему изысканность
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1/3 стакана горчицы,
  • 1/4 стакана мёда,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 0,5 чайной ложки молотой паприки,
  • 0,5 чайной ложки куркумы,
  • 0,5 ложки чесночного порошка,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1/4 чайной ложки перца чили,
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 700-800 г куриного мяса.

Приготовление

  1. Для того чтобы приготовить маринад, все ингредиенты необходимо смешать в большой миске.
  2. Добавить куриное мясо и тщательно перемешать руками, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек мяса.
  3. Затем миску с мясом и маринадом нужно накрыть плёнкой и поставить в холодильник на минимум 1 час, а лучше на ночь, чтобы мясо максимально насытилось ароматами и вкусом маринада.
  4. После маринования курицу можно приготовить на гриле, на сковороде или в духовке до готовности. Вынуть мясо из маринада и жарить или запекать, периодически переворачивая, до получения золотистой корочки.

Готовую курицу можно подать с любимым гарниром и дополнить соусом, приготовленным из оставшегося маринада.

Судовой рецепт | Крылья в медового горчичном маринаде, простой рецепт, быстрый ужин
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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