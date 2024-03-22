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Как приготовить простой маринад для курицы с майонезом, лучком и чесночком

Простой маринад для куриного мяса: готовим его из майонеза, лука и чеснока

Еда

Маринад для куриного мяса с майонезом, чесноком и луком от сайта Kedem.ru отлично подойдёт для запекания птицы в духовке, гриле или углях.

Простой маринад для куриного мяса: готовим его из майонеза, лука и чеснока
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления простого маринада для курицы с майонезом и луком потребуются следующие ингредиенты:

— 150 грамм майонеза,

— 2 большие луковицы,

— 3-4 зубчика чеснока (по желанию),

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка молотого чёрного перца,

— 1 килограмм куриного мяса.

Процесс приготовления маринада достаточно прост:

  1. В большую миску положите куриное мясо.
  2. Добавьте майонез в миску.
  3. Лук нарежьте полукольцами или кольцами и добавьте в миску. Также можно добавить измельченные или пропущенные через пресс зубчики чеснока, если понравится его вкус.
  4. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.
  6. Миску с курицей, покрытую пищевой пленкой, поставьте в холодильник на маринование. Чтобы мясо пропиталось вкусом маринада, можно оставить его в холодильнике на несколько часов или даже на ночь.

После маринования курица готова для дальнейшей обработки и приготовления. Вы можете запечь ее в духовке, обжарить на сковороде или приготовить на гриле по вашему выбору. Наслаждайтесь ароматом и вкусом свеже-приготовленной курочки!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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