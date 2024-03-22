Как приготовить простой маринад для курицы с майонезом, лучком и чесночком

Маринад для куриного мяса с майонезом, чесноком и луком от сайта Kedem.ru отлично подойдёт для запекания птицы в духовке, гриле или углях.
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Для приготовления простого маринада для курицы с майонезом и луком потребуются следующие ингредиенты:
— 150 грамм майонеза,
— 2 большие луковицы,
— 3-4 зубчика чеснока (по желанию),
— 1 чайная ложка соли,
— 1 чайная ложка молотого чёрного перца,
— 1 килограмм куриного мяса.
Процесс приготовления маринада достаточно прост:
В большую миску положите куриное мясо.
Добавьте майонез в миску.
Лук нарежьте полукольцами или кольцами и добавьте в миску. Также можно добавить измельченные или пропущенные через пресс зубчики чеснока, если понравится его вкус.
Посолите и поперчите по вкусу.
Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы мясо хорошо пропиталось маринадом.
Миску с курицей, покрытую пищевой пленкой, поставьте в холодильник на маринование. Чтобы мясо пропиталось вкусом маринада, можно оставить его в холодильнике на несколько часов или даже на ночь.
После маринования курица готова для дальнейшей обработки и приготовления. Вы можете запечь ее в духовке, обжарить на сковороде или приготовить на гриле по вашему выбору. Наслаждайтесь ароматом и вкусом свеже-приготовленной курочки!
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