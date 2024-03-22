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Пирог с куриной грудкой и пореем: вдохновлён традиционной шотландской кухней

Пирог с курицей и пореем: вкуснейшее сочетание слоёного теста и сливочной куриной начинки

1:50
Еда

Пирог с курицей и пореем вдохновлён традиционным шотландским супом под названием "кокки-лики", что переводится как "петух-порей". В этом пироге от сайта Gastronom.ru удачно сочетается готовое слоёное тесто и нежная куриная грудка в упоительном сливочном соусе.

Пирог с курицей и пореем: вкуснейшее сочетание слоёного теста и сливочной куриной начинки
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления пирога с курицей и пореем по рецепту шотландского супа "кокки-лики" вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 6 филе куриной грудки,

— 250 г слоёного теста,

— 2 стакана молока,

— 7 ст. л. сливок жирностью 35%,

— 5 стеблей лука-порея (только белая часть),

— 4 ст. л. сливочного масла,

— 2 зубчика чеснока,

— 4 ст. л. муки,

— чёрный перец по вкусу,

— 1 желток для смазывания,

— соль.

Приготовление:

  1. Обжарьте измельченный чеснок на сливочном масле на слабом огне, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Варите соус до загустения на слабом огне.
  2. Нарежьте порей и курицу, добавьте их в молочный соус. Влейте сливки, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте на медленном огне в течение 15 минут. Добавьте порей, перемешайте и снимите с огня.
  3. Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт, нарежьте полосками и обложите форму для запекания "решеткой" из полосок теста.
  4. Смажьте тесто желтком и запекайте пирог в духовке при 180°С в течение 40 минут.

Готовый пирог с курицей и пореем можно подавать горячим или тёплым. Получится вкусное и сытное блюдо, напоминающее о шотландском традиционном супе "кокки-лики". Приятного аппетита!

Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и луком-пореем и чай масала | Дежурный по кухне
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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