Пирог с куриной грудкой и пореем: вдохновлён традиционной шотландской кухней

Пирог с курицей и пореем вдохновлён традиционным шотландским супом под названием "кокки-лики", что переводится как "петух-порей". В этом пироге от сайта Gastronom.ru удачно сочетается готовое слоёное тесто и нежная куриная грудка в упоительном сливочном соусе.
Для приготовления пирога с курицей и пореем по рецепту шотландского супа "кокки-лики" вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
— 6 филе куриной грудки,
— 250 г слоёного теста,
— 2 стакана молока,
— 7 ст. л. сливок жирностью 35%,
— 5 стеблей лука-порея (только белая часть),
— 4 ст. л. сливочного масла,
— 2 зубчика чеснока,
— 4 ст. л. муки,
— чёрный перец по вкусу,
— 1 желток для смазывания,
— соль.
Приготовление:
Готовый пирог с курицей и пореем можно подавать горячим или тёплым. Получится вкусное и сытное блюдо, напоминающее о шотландском традиционном супе "кокки-лики". Приятного аппетита!
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