Салат с ананасом и курицей является оригинальным и изысканным вариантом закуски, который подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. Готовится он очень быстро, при этом является сытным и питательным блюдом. Кроме того, данный салат от сайта chefmarket.ru является довольно лёгким, особенно если заправить его не майонезом, а классическим йогуртом.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления салата с ананасом и курицей вам понадобятся следующие ингредиенты:
свежий ананас (150 г),
филе куриной грудки (примерно 300 г),
консервированная кукуруза (100 г),
твёрдый сыр (70 г),
куриные яйца (2 шт.),
майонез (3 столовые ложки).
Способ приготовления:
Сначала отварите яйца до готовности, остудите их и очистите. Можете нарезать яйца на кубики или натереть их на мелкой тёрке для более нежной текстуры салата.
Отварите филе куриной грудки в слегка подсоленной воде до готовности. Обычно это занимает около 20 минут после закипания воды. Остудите вареное мясо и нарежьте его небольшими кубиками.
Нарежьте свежий ананас кубиками примерно такого же размера, как и курица.
В миске смешайте все ингредиенты салата — нарезанное яйцо, курицу, ананасы и консервированную кукурузу. Приправьте салат майонезом и перемешайте. Если нужно, добавьте соль и чёрный молотый перец для баланса вкуса.
Вот и все, салат с ананасом и курицей готов! Подавайте его на стол и наслаждайтесь вкусом и сочными ароматами данного блюда.
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