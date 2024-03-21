Салат с ананасом и курицей: восхитительная закуска для праздника или семейного ужина

Салат с ананасом и курицей: отличное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с ананасом и курицей является оригинальным и изысканным вариантом закуски, который подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола. Готовится он очень быстро, при этом является сытным и питательным блюдом. Кроме того, данный салат от сайта chefmarket.ru является довольно лёгким, особенно если заправить его не майонезом, а классическим йогуртом.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления салата с ананасом и курицей вам понадобятся следующие ингредиенты:

свежий ананас (150 г),

филе куриной грудки (примерно 300 г),

консервированная кукуруза (100 г),

твёрдый сыр (70 г),

куриные яйца (2 шт.),

майонез (3 столовые ложки).

Способ приготовления:

Сначала отварите яйца до готовности, остудите их и очистите. Можете нарезать яйца на кубики или натереть их на мелкой тёрке для более нежной текстуры салата. Отварите филе куриной грудки в слегка подсоленной воде до готовности. Обычно это занимает около 20 минут после закипания воды. Остудите вареное мясо и нарежьте его небольшими кубиками. Нарежьте свежий ананас кубиками примерно такого же размера, как и курица. В миске смешайте все ингредиенты салата — нарезанное яйцо, курицу, ананасы и консервированную кукурузу. Приправьте салат майонезом и перемешайте. Если нужно, добавьте соль и чёрный молотый перец для баланса вкуса.

Вот и все, салат с ананасом и курицей готов! Подавайте его на стол и наслаждайтесь вкусом и сочными ароматами данного блюда.