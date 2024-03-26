Приготовьте вкусный гарнир с киноа, чечевицей, любимыми овощами и специями. Особенно полезен при проблемах с ЖКТ

Киноа с чечевицей и специями: рецепт питательного гарнира

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо с киноа, чечевицей и специями поможет успокоить пищеварение. Возьмите на заметку этот рецепт, если у вас бывают проблемы с ЖКТ.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 чашка киноа

1 чашка любимых овощей

1/2 чашки колотой красной чечевицы

Шпинат

Сок половины лайма

4 веточки свежей кинзы

1 столовая ложка масла авокадо

1 чайная ложка молотого кориандра

1 чайная ложка молотого тмина

1/2 чайной ложки семян тмина

1/2 чайной ложки семян фенхеля

1/2 чайной ложки куркумы

Палочка корицы

2 гвоздики

2 лавровых листа

2 горошины чёрного перца

Соль

Щепотка кайенского перца (по желанию)

Приготовление

Промойте и замочите киноа и чечевицу на 1-3 часа. Нагрейте масло авокадо в кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте семена тмина и фенхеля и дайте им пошипеть около одной минуты. Добавьте куркуму в масло авокадо и обжарьте около 30 секунд, пока она не станет ароматной. Далее добавьте овощи, соль, перец и обжаривайте одну минуту. Добавьте к овощам киноа и чечевицу, гвоздику, перец горошком, лавровый лист и корицу. Добавьте 3 стакана воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте под крышкой 15-20 минут, пока киноа не станет полупрозрачной, а чечевица не будет полностью готова. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте щепоткой тмина, кориандра и кайенского перца. Добавьте немного лайма и свежую кинзу.