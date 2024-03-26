Приготовьте вкусный гарнир с киноа, чечевицей, любимыми овощами и специями. Особенно полезен при проблемах с ЖКТ

Это блюдо с киноа, чечевицей и специями поможет успокоить пищеварение. Возьмите на заметку этот рецепт, если у вас бывают проблемы с ЖКТ.
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Ингредиенты
1 чашка киноа
1 чашка любимых овощей
1/2 чашки колотой красной чечевицы
Шпинат
Сок половины лайма
4 веточки свежей кинзы
1 столовая ложка масла авокадо
1 чайная ложка молотого кориандра
1 чайная ложка молотого тмина
1/2 чайной ложки семян тмина
1/2 чайной ложки семян фенхеля
1/2 чайной ложки куркумы
Палочка корицы
2 гвоздики
2 лавровых листа
2 горошины чёрного перца
Соль
Щепотка кайенского перца (по желанию)
Приготовление
Промойте и замочите киноа и чечевицу на 1-3 часа.
Нагрейте масло авокадо в кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте семена тмина и фенхеля и дайте им пошипеть около одной минуты.
Добавьте куркуму в масло авокадо и обжарьте около 30 секунд, пока она не станет ароматной.
Далее добавьте овощи, соль, перец и обжаривайте одну минуту.
Добавьте к овощам киноа и чечевицу, гвоздику, перец горошком, лавровый лист и корицу.
Добавьте 3 стакана воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте под крышкой 15-20 минут, пока киноа не станет полупрозрачной, а чечевица не будет полностью готова.
Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте щепоткой тмина, кориандра и кайенского перца. Добавьте немного лайма и свежую кинзу.
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