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Приготовьте вкусный гарнир с киноа, чечевицей, любимыми овощами и специями. Особенно полезен при проблемах с ЖКТ

Киноа с чечевицей и специями: рецепт питательного гарнира

1:47
Еда

Это блюдо с киноа, чечевицей и специями поможет успокоить пищеварение. Возьмите на заметку этот рецепт, если у вас бывают проблемы с ЖКТ.

Киноа с чечевицей и специями: рецепт питательного гарнира
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 чашка киноа
  • 1 чашка любимых овощей
  • 1/2 чашки колотой красной чечевицы
  • Шпинат
  • Сок половины лайма
  • 4 веточки свежей кинзы
  • 1 столовая ложка масла авокадо
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки семян тмина
  • 1/2 чайной ложки семян фенхеля
  • 1/2 чайной ложки куркумы
  • Палочка корицы
  • 2 гвоздики
  • 2 лавровых листа
  • 2 горошины чёрного перца
  • Соль
  • Щепотка кайенского перца (по желанию)

Приготовление

  1. Промойте и замочите киноа и чечевицу на 1-3 часа.
  2. Нагрейте масло авокадо в кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте семена тмина и фенхеля и дайте им пошипеть около одной минуты.
  3. Добавьте куркуму в масло авокадо и обжарьте около 30 секунд, пока она не станет ароматной.
  4. Далее добавьте овощи, соль, перец и обжаривайте одну минуту.
  5. Добавьте к овощам киноа и чечевицу, гвоздику, перец горошком, лавровый лист и корицу.
  6. Добавьте 3 стакана воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте под крышкой 15-20 минут, пока киноа не станет полупрозрачной, а чечевица не будет полностью готова.
  7. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте в кастрюлю шпинат и хорошо перемешайте. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте щепоткой тмина, кориандра и кайенского перца. Добавьте немного лайма и свежую кинзу.
Как приготовить идеальное КИНОА за 25 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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