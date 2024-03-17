Самый опасный ингредиент: чеснок токсичен для печени, а также может привести к большим проблемам со здоровьем

Чеснок — распространённый кулинарный ингредиент, используемый почти в каждом блюде. Его используют даже как лекарство для лечения различных проблем со здоровьем. Однако вы когда-нибудь задумывались, что чеснок может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем?
Печень является жизненно важным органом, она помогает очищать кровь, осуществляет жировой обмен, удаляет токсины. В печени осуществляется метаболизм витаминов и гормонов. Согласно исследованиям, содержащийся в чесноке аллицин может быть токсичен для печени.
Употребление чеснока натощак может вызвать диарею. Чеснок содержит газообразующие соединения, такие как сера, которые провоцируют проблемы с кишечником. Также чеснок содержит определённые соединения, которые могут вызвать ГЭРБ (рефлюкс).
Чрезмерное употребление чеснока может привести к неприятному запаху изо рта. Основная причина неприятного запаха изо рта — присутствующие в нём соединения серы.
Чеснок приводит к разжижению крови, поэтому не следует употреблять его в больших количествах вместе с лекарствами, разжижающими кровь, такими как, например, аспирин. Подобное сочетание может привести к внутренним кровотечениям.
Чеснок может спровоцировать преждевременные роды. Кормящим матерям следует избегать его, поскольку он меняет вкус молока.
Чрезмерное употребление чеснока может снизить кровяное давление и привести к ряду сопутствующих симптомов.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.