Самый опасный ингредиент: чеснок токсичен для печени, а также может привести к большим проблемам со здоровьем

Почему нельзя есть чеснок каждый день?

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — распространённый кулинарный ингредиент, используемый почти в каждом блюде. Его используют даже как лекарство для лечения различных проблем со здоровьем. Однако вы когда-нибудь задумывались, что чеснок может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем?

Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Вред для печени

Печень является жизненно важным органом, она помогает очищать кровь, осуществляет жировой обмен, удаляет токсины. В печени осуществляется метаболизм витаминов и гормонов. Согласно исследованиям, содержащийся в чесноке аллицин может быть токсичен для печени.

Диарея, тошнота, рвота и изжога

Употребление чеснока натощак может вызвать диарею. Чеснок содержит газообразующие соединения, такие как сера, которые провоцируют проблемы с кишечником. Также чеснок содержит определённые соединения, которые могут вызвать ГЭРБ (рефлюкс).

Неприятный запах

Чрезмерное употребление чеснока может привести к неприятному запаху изо рта. Основная причина неприятного запаха изо рта — присутствующие в нём соединения серы.

Провоцирует кровотечение

Чеснок приводит к разжижению крови, поэтому не следует употреблять его в больших количествах вместе с лекарствами, разжижающими кровь, такими как, например, аспирин. Подобное сочетание может привести к внутренним кровотечениям.

Не подходит для беременных и кормящих женщин

Чеснок может спровоцировать преждевременные роды. Кормящим матерям следует избегать его, поскольку он меняет вкус молока.

Вызывает головокружение

Чрезмерное употребление чеснока может снизить кровяное давление и привести к ряду сопутствующих симптомов.

Усугубляет вагинальную инфекцию, например, молочницу