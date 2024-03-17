Банановое смузи с миндальным маслом: этот протеиновый коктейль поможет вам взбодриться не хуже кофе

Миндальное масло придаёт этому полезному, богатому белком банановому смузи ореховый вкус, также этот протеиновый напиток содержит 7 г белка, так что он поможет вам взбодриться и чувствовать себя полным сил.
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Важно отметить, что бананы тоже очень полезны для здоровья: они поддерживают пищеварение, положительно влияют на нервную систему, а благодаря высокому содержанию калия ещё и снижают риск инсульта.
Ингредиенты
1 небольшой замороженный банан
1 чашка миндального молока
2 столовые ложки миндального масла
2 столовые ложки протеинового порошка
1 столовая ложка подсластителя на ваш выбор (по желанию)
1/2 чайной ложки молотой корицы
4-6 кубиков льда
Приготовление
Соедините все ингредиенты в блендере и измельчите до однородной массы.
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