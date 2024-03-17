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Банановое смузи с миндальным маслом: этот протеиновый коктейль поможет вам взбодриться не хуже кофе

Смузи с миндальным маслом и бананом: заряд энергии на весь день

0:52
Еда

Миндальное масло придаёт этому полезному, богатому белком банановому смузи ореховый вкус, также этот протеиновый напиток содержит 7 г белка, так что он поможет вам взбодриться и чувствовать себя полным сил.

Смузи с миндальным маслом и бананом: заряд энергии на весь день
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно отметить, что бананы тоже очень полезны для здоровья: они поддерживают пищеварение, положительно влияют на нервную систему, а благодаря высокому содержанию калия ещё и снижают риск инсульта.

Ингредиенты

  • 1 небольшой замороженный банан
  • 1 чашка миндального молока
  • 2 столовые ложки миндального масла
  • 2 столовые ложки протеинового порошка
  • 1 столовая ложка подсластителя на ваш выбор (по желанию)
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 4-6 кубиков льда

Приготовление

Соедините все ингредиенты в блендере и измельчите до однородной массы.

Как приготовить БАНАНОВЫЙ СМУЗИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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