Банановое смузи с миндальным маслом: этот протеиновый коктейль поможет вам взбодриться не хуже кофе

Смузи с миндальным маслом и бананом: заряд энергии на весь день

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндальное масло придаёт этому полезному, богатому белком банановому смузи ореховый вкус, также этот протеиновый напиток содержит 7 г белка, так что он поможет вам взбодриться и чувствовать себя полным сил.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Важно отметить, что бананы тоже очень полезны для здоровья: они поддерживают пищеварение, положительно влияют на нервную систему, а благодаря высокому содержанию калия ещё и снижают риск инсульта.

Ингредиенты

1 небольшой замороженный банан

1 чашка миндального молока

2 столовые ложки миндального масла

2 столовые ложки протеинового порошка

1 столовая ложка подсластителя на ваш выбор (по желанию)

1/2 чайной ложки молотой корицы

4-6 кубиков льда

Приготовление

Соедините все ингредиенты в блендере и измельчите до однородной массы.