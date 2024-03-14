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Веганский рамэн с водорослями, грибами и имбирем: его должен приготовить каждый любитель японской кухни

Как приготовить вкусный веганский бульон рамэн

1:32
Еда

Этот веганский бульон с добавлением морских водорослей, грибов, лука, чеснока и имбиря порадует любого любителя японской кухни.

Как приготовить вкусный веганский бульон рамэн
Фото: eatingwell.com by ERIC WOLFINGER

Ингредиенты

  • 1 средний жёлтый лук, неочищенный, разрезанный пополам
  • 1 большой лук-шалот, неочищенный, разрезанный пополам
  • 1 головка чеснока, отдельные зубчики, неочищенные
  • 50 г свежего имбиря
  • 4 листа зелёной капусты
  • 1 средняя морковь, нарезанная кусочками
  • 6 луковиц, нарезанных кусочками
  • 2 кусочка водорослей комбу
  • 28 г сушёных грибов шиитаке
  • 12 чашек воды

Приготовление

  1. Обжарьте лук, лук-шалот, зубчики чеснока и имбирь в большой чугунной сковороде на сильном огне, время от времени переворачивая, пока овощи не подрумянятся со всех сторон, 8-10 минут.
  2. Переложите овощи в большую кастрюлю и добавьте капусту, морковь, зелёный лук, комбу, грибы и воду. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, и варите под крышкой 1 час.
  3. Снимите с огня, снимите крышку и дайте постоять, время от времени помешивая, пока кастрюля не остынет на ощупь, около 1,5 часов. Охладите на ночь. Используя щипцы и шумовку, удалите из бульона большую часть твёрдых частиц. Процедите оставшийся бульон в большую кастрюлю. Доведите до кипения и подавайте горячим.
Как приготовить рамен
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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