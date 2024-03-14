Веганский рамэн с водорослями, грибами и имбирем: его должен приготовить каждый любитель японской кухни

Этот веганский бульон с добавлением морских водорослей, грибов, лука, чеснока и имбиря порадует любого любителя японской кухни.
Фото: eatingwell.com by ERIC WOLFINGER
Ингредиенты
1 средний жёлтый лук, неочищенный, разрезанный пополам
1 большой лук-шалот, неочищенный, разрезанный пополам
1 головка чеснока, отдельные зубчики, неочищенные
50 г свежего имбиря
4 листа зелёной капусты
1 средняя морковь, нарезанная кусочками
6 луковиц, нарезанных кусочками
2 кусочка водорослей комбу
28 г сушёных грибов шиитаке
12 чашек воды
Приготовление
Обжарьте лук, лук-шалот, зубчики чеснока и имбирь в большой чугунной сковороде на сильном огне, время от времени переворачивая, пока овощи не подрумянятся со всех сторон, 8-10 минут.
Переложите овощи в большую кастрюлю и добавьте капусту, морковь, зелёный лук, комбу, грибы и воду. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать кипение, и варите под крышкой 1 час.
Снимите с огня, снимите крышку и дайте постоять, время от времени помешивая, пока кастрюля не остынет на ощупь, около 1,5 часов. Охладите на ночь. Используя щипцы и шумовку, удалите из бульона большую часть твёрдых частиц. Процедите оставшийся бульон в большую кастрюлю. Доведите до кипения и подавайте горячим.
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