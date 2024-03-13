Этот освежающий ананасовый крем с манго и соком лайма вкуснее мороженого. Перенеситесь в тропики на мгновение

Только фрукты и ничего лишнего, без молочных продуктов и добавления сахара — вот отличительные черты полезного крема, который станет здоровой альтернативой мороженому.
Фото: eatingwell.com
Этот приятный ананасовый крем имеет тропический вкус благодаря нотам манго и лайма. Приготовление этого сладкого замороженного десерта в кухонном комбайне или блендере займёт всего несколько минут. Если будет желание, то добавьте свежие фрукты и поджаренный кокос.
Ингредиенты
1 упаковка замороженных кусочков ананаса весом 450 г.
1 чашка замороженных кусочков манго или 1 большое манго, очищенное от кожуры и нарезанное.
1 столовая ложка лимонного сока или сока лайма.
Приготовление
Взбейте кусочки ананаса, манго и сок лимона (или лайма) в кухонном комбайне до получения однородной кремовой массы.
Если вы используете замороженное манго, возможно, вам придётся добавить до 1/4 стакана воды.
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