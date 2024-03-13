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Этот освежающий ананасовый крем с манго и соком лайма вкуснее мороженого. Перенеситесь в тропики на мгновение

Как приготовить замороженный тропический десерт из ананасов и манго

1:00
Еда

Только фрукты и ничего лишнего, без молочных продуктов и добавления сахара — вот отличительные черты полезного крема, который станет здоровой альтернативой мороженому.

Как приготовить замороженный тропический десерт из ананасов и манго
Фото: eatingwell.com

Этот приятный ананасовый крем имеет тропический вкус благодаря нотам манго и лайма. Приготовление этого сладкого замороженного десерта в кухонном комбайне или блендере займёт всего несколько минут. Если будет желание, то добавьте свежие фрукты и поджаренный кокос.

Ингредиенты

  • 1 упаковка замороженных кусочков ананаса весом 450 г.
  • 1 чашка замороженных кусочков манго или 1 большое манго, очищенное от кожуры и нарезанное.
  • 1 столовая ложка лимонного сока или сока лайма.

Приготовление

  1. Взбейте кусочки ананаса, манго и сок лимона (или лайма) в кухонном комбайне до получения однородной кремовой массы.
  2. Если вы используете замороженное манго, возможно, вам придётся добавить до 1/4 стакана воды.
  3. Подавайте сразу же.
Ананасовый курд
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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