Этот освежающий ананасовый крем с манго и соком лайма вкуснее мороженого. Перенеситесь в тропики на мгновение

Как приготовить замороженный тропический десерт из ананасов и манго

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Только фрукты и ничего лишнего, без молочных продуктов и добавления сахара — вот отличительные черты полезного крема, который станет здоровой альтернативой мороженому.

Фото: eatingwell.com

Этот приятный ананасовый крем имеет тропический вкус благодаря нотам манго и лайма. Приготовление этого сладкого замороженного десерта в кухонном комбайне или блендере займёт всего несколько минут. Если будет желание, то добавьте свежие фрукты и поджаренный кокос.

Ингредиенты

1 упаковка замороженных кусочков ананаса весом 450 г.

1 чашка замороженных кусочков манго или 1 большое манго, очищенное от кожуры и нарезанное.

1 столовая ложка лимонного сока или сока лайма.

Приготовление

Взбейте кусочки ананаса, манго и сок лимона (или лайма) в кухонном комбайне до получения однородной кремовой массы. Если вы используете замороженное манго, возможно, вам придётся добавить до 1/4 стакана воды. Подавайте сразу же.