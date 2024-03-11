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Диетолог рассказала россиянам, как приготовить и начинить полезные вкусные блины без излишних калорий

Диетолог Стародубова рекомендовала для уменьшения калорийности блинов добавлять меньше жиров

1:55
Еда

Россияне в этом году отмечают старинный народный праздник — Масленицу — с 11 по 17 марта. Конечно же, согласно традициям, блинами мы задабриваем Солнце, чтобы получить богатый урожай. Поэтому блины - обязательный атрибут праздника. Поскольку без них никуда, то стоит узнать, как же сделать это угощение полезнее для организма. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала в интервью "Москве 24", что нужно просто уменьшить количество жиров и сахара.

Диетолог Стародубова рекомендовала для уменьшения калорийности блинов добавлять меньше жиров
Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

По словам Стародубовой, в 100 г блинов содержится около 230 килокалорий. Если добавить жирную сметану, масло или варенье, то энергетическая ценность станет гораздо выше. Соль, сахар и насыщенные жиры тоже лучше исключить при приготовлении теста.

"Для приготовления теста лучше использовать молоко или кисломолочные продукты пониженной жирности. Также уменьшить количество яичных желтков и масла в рецептуре. Кроме того, заменить хотя бы часть муки высшего сорта на муку из цельного зерна, например гречневую, полбяную, ржаную или гороховую. Последнее позволяет обогатить блюдо клетчаткой, витаминами и минеральными веществами", — рассказывает Антонина Стародубова.

Также будут полезны блины с овощами и фруктами. Например, можно натереть на тёрке морковку или яблоки, если хочется добавить кислинки. Ещё один вариант — использовать пюре из замороженных ягод. Диетолог отмечает, что в качестве начинки можно использовать нежирный творог, диетические сорта мяса.

Также имеет значение и способ приготовления. Чтобы снизить калорийность, блины лучше всего выпекать, а не жарить, используя по минимуму масло.

Чтобы избежать переедания и чувства тяжести, диетолог рекомендует ограничиться 3-4 штуками в день.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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