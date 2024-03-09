Карамельно-банановый торт: десерт, перед которым невозможно устоять

Просейте муку на рабочую поверхность. Растопите сливочное масло. В большой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Добавьте растопленное масло, сахар, яйцо и йогурт. Тщательно вымешайте тесто до его однородности. Сформируйте тесто в шарик, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
Разогрейте духовку до 200°C. Для начинки растопите сливочное масло в форме для выпечки или большой сковороде съемной ручкой. Добавьте сахар и, постоянно помешивая, готовьте на среднем огне, пока масло с сахаром не превратится в золотистую карамель (это займет примерно 5 минут). Снимите с огня и оставьте остыть.
Очистите бананы и разрежьте их пополам вдоль. Уложите половинки бананов по кругу в форме, начиная от края и двигаясь к центру. При необходимости укоротите кусочки банана, чтобы создать равномерный круг.
Выньте тесто из холодильника и раскатайте его на поверхности, посыпанной мукой, в круге немного больше по диаметру, чем ваша форма или сковорода. Положите тесто на верхушку бананов, загнув края круга внутрь формы.
Поставьте торт в духовку и выпекайте в течение 25 минут.
Выньте из духовки, накройте чистым полотенцем и дайте постоять в течение 5 минут. Потом переверните торт на блюдо.
Подавайте карамельно-банановый торт с мороженым или сливками.
Приятного аппетита!
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Потрясающе ВКУСНЫЙ ТОРТ «БАНАН В КАРАМЕЛИ» 🍌 Как приготовить вкусный бисквитный торт | Хочу ТОРТ
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