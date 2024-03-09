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Карамельно-банановый торт: десерт, перед которым невозможно устоять

Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня

2:04
Еда

Представляем вам рецепт карамельно-бананового торта, который обязательно придётся по вкусу всем сладкоежкам! Рецепт предоставлен сайтом "Гастроном.ру".

Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня
Фото: commons.wikimedia.org by Glen MacLarty is licensed under Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0

Ингредиенты (на 6 порций):

— 6 бананов
— 100 г сахара
— 50 г сливочного масла

Для теста:

— 100 г сливочного масла
— 1,5 стакана муки
— 125 г натурального йогурта
— 1 яйцо
— 1 чайная ложка разрыхлителя
— 2 столовые ложки сахара

Рецепт приготовления:

  1. Просейте муку на рабочую поверхность. Растопите сливочное масло. В большой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Добавьте растопленное масло, сахар, яйцо и йогурт. Тщательно вымешайте тесто до его однородности. Сформируйте тесто в шарик, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Разогрейте духовку до 200°C. Для начинки растопите сливочное масло в форме для выпечки или большой сковороде съемной ручкой. Добавьте сахар и, постоянно помешивая, готовьте на среднем огне, пока масло с сахаром не превратится в золотистую карамель (это займет примерно 5 минут). Снимите с огня и оставьте остыть.
  3. Очистите бананы и разрежьте их пополам вдоль. Уложите половинки бананов по кругу в форме, начиная от края и двигаясь к центру. При необходимости укоротите кусочки банана, чтобы создать равномерный круг.
  4. Выньте тесто из холодильника и раскатайте его на поверхности, посыпанной мукой, в круге немного больше по диаметру, чем ваша форма или сковорода. Положите тесто на верхушку бананов, загнув края круга внутрь формы.
  5. Поставьте торт в духовку и выпекайте в течение 25 минут.
  6. Выньте из духовки, накройте чистым полотенцем и дайте постоять в течение 5 минут. Потом переверните торт на блюдо.
  7. Подавайте карамельно-банановый торт с мороженым или сливками.

Приятного аппетита!

Потрясающе ВКУСНЫЙ ТОРТ «БАНАН В КАРАМЕЛИ» 🍌 Как приготовить вкусный бисквитный торт | Хочу ТОРТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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