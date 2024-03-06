Кофейный торт с грецкими орехами: отличный десерт, от которого просто пальчики оближешь

Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофейный торт с грецкими орехами — это ароматный и нежный десерт, который обязательно понравится любителям кофе и орехов.

Фото: openverse by CeresB is licensed under CC BY 2.0

Для приготовления этого торта по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 50 г грецких орехов (плюс дополнительно для украшения),

— 200 г муки,

— 2,5 чайные ложки разрыхлителя,

— 0,5 чайной ложки соды,

— 6 чайных ложек порошкового растворимого кофе,

— 400 г сливочного масла (плюс для смазывания),

— 225 г сахара,

— 4 яйца,

— 30 мл молока,

— 350 г сахарной пудры,

— 1 столовая ложка воды.

Давайте начнем готовить:

Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте две круглые формы для выпечки диаметром 20 см сливочным маслом и застелите дно пергаментной бумагой. Если у вас есть только одна форма, вы можете выпекать коржи по очереди. Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере. Смешайте их с мукой, разрыхлителем, содой и 4 чайными ложками кофе. Взбейте миксером 225 г мягкого сливочного масла и сахар до пышной массы. Затем по одному добавьте яйца. Постепенно добавляйте смесь сухих ингредиентов и молоко. Перемешивайте до получения однородного теста. Разделите тесто поровну между формами и выпекайте коржи около 25 минут. Дайте им полностью остыть, а затем, если необходимо, выровняйте верхушки коржей. С помощью миксера взбейте 175 г мягкого сливочного масла с сахарной пудрой до получения крема. В отдельной ёмкости взбейте воду и оставшиеся 2 чайные ложки кофе, затем добавьте эту смесь в крем. Прослоите коржи половиной крема, а остатками крема покройте торт сверху. Украсьте торт грецкими орехами.

Ваш вкусный и ароматный кофейный торт с грецкими орехами готов! Насладитесь его нежностью и наслаждайтесь каждым кусочком. Приятного аппетита!