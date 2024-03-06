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Кофейный торт с грецкими орехами: отличный десерт, от которого просто пальчики оближешь

Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню

2:10
Еда

Кофейный торт с грецкими орехами — это ароматный и нежный десерт, который обязательно понравится любителям кофе и орехов.

Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Фото: openverse by CeresB is licensed under CC BY 2.0

Для приготовления этого торта по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 50 г грецких орехов (плюс дополнительно для украшения),

— 200 г муки,

— 2,5 чайные ложки разрыхлителя,

— 0,5 чайной ложки соды,

— 6 чайных ложек порошкового растворимого кофе,

— 400 г сливочного масла (плюс для смазывания),

— 225 г сахара,

— 4 яйца,

— 30 мл молока,

— 350 г сахарной пудры,

— 1 столовая ложка воды.

Давайте начнем готовить:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте две круглые формы для выпечки диаметром 20 см сливочным маслом и застелите дно пергаментной бумагой. Если у вас есть только одна форма, вы можете выпекать коржи по очереди.
  2. Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере. Смешайте их с мукой, разрыхлителем, содой и 4 чайными ложками кофе.
  3. Взбейте миксером 225 г мягкого сливочного масла и сахар до пышной массы. Затем по одному добавьте яйца. Постепенно добавляйте смесь сухих ингредиентов и молоко. Перемешивайте до получения однородного теста.
  4. Разделите тесто поровну между формами и выпекайте коржи около 25 минут. Дайте им полностью остыть, а затем, если необходимо, выровняйте верхушки коржей.
  5. С помощью миксера взбейте 175 г мягкого сливочного масла с сахарной пудрой до получения крема. В отдельной ёмкости взбейте воду и оставшиеся 2 чайные ложки кофе, затем добавьте эту смесь в крем.
  6. Прослоите коржи половиной крема, а остатками крема покройте торт сверху. Украсьте торт грецкими орехами.

Ваш вкусный и ароматный кофейный торт с грецкими орехами готов! Насладитесь его нежностью и наслаждайтесь каждым кусочком. Приятного аппетита!

КОФЕЙНЫЙ ТОРТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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