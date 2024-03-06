Кофейный торт с грецкими орехами: отличный десерт, от которого просто пальчики оближешь

Кофейный торт с грецкими орехами — это ароматный и нежный десерт, который обязательно понравится любителям кофе и орехов.
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Для приготовления этого торта по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 50 г грецких орехов (плюс дополнительно для украшения),
— 200 г муки,
— 2,5 чайные ложки разрыхлителя,
— 0,5 чайной ложки соды,
— 6 чайных ложек порошкового растворимого кофе,
— 400 г сливочного масла (плюс для смазывания),
— 225 г сахара,
— 4 яйца,
— 30 мл молока,
— 350 г сахарной пудры,
— 1 столовая ложка воды.
Давайте начнем готовить:
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте две круглые формы для выпечки диаметром 20 см сливочным маслом и застелите дно пергаментной бумагой. Если у вас есть только одна форма, вы можете выпекать коржи по очереди.
Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере. Смешайте их с мукой, разрыхлителем, содой и 4 чайными ложками кофе.
Взбейте миксером 225 г мягкого сливочного масла и сахар до пышной массы. Затем по одному добавьте яйца. Постепенно добавляйте смесь сухих ингредиентов и молоко. Перемешивайте до получения однородного теста.
Разделите тесто поровну между формами и выпекайте коржи около 25 минут. Дайте им полностью остыть, а затем, если необходимо, выровняйте верхушки коржей.
С помощью миксера взбейте 175 г мягкого сливочного масла с сахарной пудрой до получения крема. В отдельной ёмкости взбейте воду и оставшиеся 2 чайные ложки кофе, затем добавьте эту смесь в крем.
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