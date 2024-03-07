Пирог с шоколадом, грушами и карамелью: потрясающее сочетание вкусов

Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным

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Пирог с грушами, шоколадом и карамелью непременно приведёт в восторг вашу вторую половинку!

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Hakim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления пирога с грушами, карамелью и шоколадом по рецепту vtk-moscow.ru вам потребуются следующие ингредиенты:

— 200 г муки,

— 100 г масла,

— 50 г сахара,

— 1 яйцо,

— 1 большая спелая груша,

— 150 г сахара для карамели,

— 50 г воды,

— 200 мл 20%-ных сливок,

— 30 г тёмного или молочного шоколада,

— 2 яйца.

Приготовление

Для начала приготовьте рубленое тесто, смешав муку, масло, сахар и яйцо до однородной консистенции. Раскатайте тесто и переложите его в форму для пирога. Проколите вилкой и охладите. В это время нарежьте большую спелую грушу на красивые ломтики. Разложите ломтики груши равномерно по тесту и запеките в предварительно разогретой духовке. Приготовьте карамель, смешав 150 г сахара с 50 г воды в кастрюле и нагревая на сильном огне до тёмного цвета. После этого добавьте 200 мл сливок и размешайте. Уменьшите огонь и продолжайте размешивать, пока карамель полностью не растворится. Затем добавьте в смесь 30 г темного или молочного шоколада. Добейтесь почти однородной консистенции смеси, остудите до теплого состояния, а затем добавьте и взбейте два яйца. После выпечки основы для пирога, заливайте шоколадно-карамельный сироп сверху.

Готовый пирог с грушами, карамелью и шоколадом готов к подаче. Такой пирог порадует вас необычным сочетанием вкусов и станет великолепным десертом для любого случая.