Пирог с шоколадом, грушами и карамелью: потрясающее сочетание вкусов

Пирог с грушами, шоколадом и карамелью непременно приведёт в восторг вашу вторую половинку!
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Для приготовления пирога с грушами, карамелью и шоколадом по рецепту vtk-moscow.ru вам потребуются следующие ингредиенты:
— 200 г муки,
— 100 г масла,
— 50 г сахара,
— 1 яйцо,
— 1 большая спелая груша,
— 150 г сахара для карамели,
— 50 г воды,
— 200 мл 20%-ных сливок,
— 30 г тёмного или молочного шоколада,
— 2 яйца.
Приготовление
Для начала приготовьте рубленое тесто, смешав муку, масло, сахар и яйцо до однородной консистенции. Раскатайте тесто и переложите его в форму для пирога. Проколите вилкой и охладите.
В это время нарежьте большую спелую грушу на красивые ломтики. Разложите ломтики груши равномерно по тесту и запеките в предварительно разогретой духовке.
Приготовьте карамель, смешав 150 г сахара с 50 г воды в кастрюле и нагревая на сильном огне до тёмного цвета. После этого добавьте 200 мл сливок и размешайте. Уменьшите огонь и продолжайте размешивать, пока карамель полностью не растворится. Затем добавьте в смесь 30 г темного или молочного шоколада.
Добейтесь почти однородной консистенции смеси, остудите до теплого состояния, а затем добавьте и взбейте два яйца.
После выпечки основы для пирога, заливайте шоколадно-карамельный сироп сверху.
Готовый пирог с грушами, карамелью и шоколадом готов к подаче. Такой пирог порадует вас необычным сочетанием вкусов и станет великолепным десертом для любого случая.
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