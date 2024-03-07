Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ларисе Гузеевой наложили гипс спустя неделю после перелома ноги
Hyundai переходит на гибридные системы
Власти Таиланда приняли решение противодействовать "русской мафии" на острове Пхукет
Science Advances: 25% лабрадоров склонны к ожирению из-за генетической мутации
Слухи о слиянии Sony и Arrowhead оказались фейком
Жительница Тюмени рассказала, что в ее квартире живет 170 кошек
Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже
Способы укоренения веток роз
Ford Performance возвращается на Пайкс-Пик
Пирог с шоколадом, грушами и карамелью: потрясающее сочетание вкусов

Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным

1:45
Еда

Пирог с грушами, шоколадом и карамелью непременно приведёт в восторг вашу вторую половинку!

Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Hakim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления пирога с грушами, карамелью и шоколадом по рецепту vtk-moscow.ru вам потребуются следующие ингредиенты:

— 200 г муки,

— 100 г масла,

— 50 г сахара,

— 1 яйцо,

— 1 большая спелая груша,

— 150 г сахара для карамели,

— 50 г воды,

— 200 мл 20%-ных сливок,

— 30 г тёмного или молочного шоколада,

— 2 яйца.

Приготовление

  1. Для начала приготовьте рубленое тесто, смешав муку, масло, сахар и яйцо до однородной консистенции. Раскатайте тесто и переложите его в форму для пирога. Проколите вилкой и охладите.
  2. В это время нарежьте большую спелую грушу на красивые ломтики. Разложите ломтики груши равномерно по тесту и запеките в предварительно разогретой духовке.
  3. Приготовьте карамель, смешав 150 г сахара с 50 г воды в кастрюле и нагревая на сильном огне до тёмного цвета. После этого добавьте 200 мл сливок и размешайте. Уменьшите огонь и продолжайте размешивать, пока карамель полностью не растворится. Затем добавьте в смесь 30 г темного или молочного шоколада.
  4. Добейтесь почти однородной консистенции смеси, остудите до теплого состояния, а затем добавьте и взбейте два яйца.
  5. После выпечки основы для пирога, заливайте шоколадно-карамельный сироп сверху.

Готовый пирог с грушами, карамелью и шоколадом готов к подаче. Такой пирог порадует вас необычным сочетанием вкусов и станет великолепным десертом для любого случая.

Рецепт- Пирог с шоколадной карамелью и грушами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
Science Advances: 25% лабрадоров склонны к ожирению из-за генетической мутации
Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным
Слухи о слиянии Sony и Arrowhead оказались фейком
Жительница Тюмени рассказала, что в ее квартире живет 170 кошек
Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже
Способы укоренения веток роз
Ford Performance возвращается на Пайкс-Пик
The Conversation: зубы мудрости являются эволюционным рудиментом человека
Влияние GTA V на создание живого игрового мира в Dragon's Dogma 2
Премьер Бельгии заявил, что помощь Украине оказывается на деньги России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников